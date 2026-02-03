SpaceX планує створити орбітальну мережу з одного мільйона супутників для потреб ШІ

Компанія SpaceX звернулася до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) із заявкою на розгортання масштабного угруповання супутників, що має налічувати до одного мільйона апаратів для створення всесвітньої мережі орбітальних дата-центрів. Про це повідомляє PCMag.

Масштабні плани космічної компанії Ілона Маска мають на меті задовольнити висхідні потреби в обчислювальних потужностях для систем ШІ. Імовірно, цю ініціативу пов’язують із наміром керівника компанії вивести SpaceX на біржу, щоб залучити кошти на створення космічних дата-центрів. У поданих документах йдеться про те, що мережа становитиме «сузір’я супутників із безпрецедентною обчислювальною потужністю для забезпечення роботи передових моделей штучного інтелекту й додатків на їхній основі».

За технічними характеристиками проєкту супутники розмістять в орбітальних оболонках завширшки до 50 кілометрів кожна. SpaceX розраховує скористатися перевагами космічного середовища для оптимізації роботи дата-центрів. Так, орбітальні обчислювальні центри використовуватимуть сонячну енергію й потребуватимуть мінімальних витрат на експлуатацію та обслуговування.

Масштаби запропонованого проєкту далеко перевищують нинішні досягнення компанії у космічній галузі. На 30 січня 2026 року SpaceX експлуатує понад 9500 активних супутників Starlink із загальної кількості 11 тисяч запущених апаратів. Отже, нова ініціатива передбачає збільшення кількості супутників приблизно у сто разів порівняно з поточним світовим рівнем.

Історія взаємодії SpaceX із регуляторами показує, що FCC зазвичай коригує масштабні заявки компанії. Так, на початку січня комісія схвалила запит на запуск 7500 супутників Starlink другого покоління, але відхилила повний запит на 22 488 апаратів. Тому остаточний дозвіл на мільйон супутників залежатиме від рішення американських регуляторних органів.

Фахівці вважають, що втілення такого проєкту може істотно змінити інфраструктуру для обчислень штучного інтелекту у світовому масштабі. Водночас успішність ініціативи залежатиме від технічних можливостей SpaceX і готовності регуляторів США підтримати такий амбітний план розвитку космічних технологій.