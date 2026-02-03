SpaceX і xAI об’єдналися у корпорацію вартістю $1,25 трлн

Космічна корпорація SpaceX і компанія штучного інтелекту xAI Ілона Маска завершили об’єднання, утворивши нову структуру сукупною вартістю $1,25 трлн. Угоду здійснили через обмін акціями, вона стала одним із найбільших технологічних злиттів в історії. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, які знають деталі угоди.

За умовами домовленості ракетобудівну SpaceX оцінили в $1 трлн, а компанію штучного інтелекту xAI — у $250 млрд. Операцію здійснили через обмін акціями, вартість однієї акції нової структури становитиме приблизно $526,59.

У заяві на сайті SpaceX зазначають, що головна мета об’єднання — створити «вертикально інтегрований інноваційний двигун» для розвитку штучного інтелекту, ракетних технологій, супутникового інтернету, прямого зв’язку з мобільними пристроями й інформаційних платформ.

Об’єднана компанія планує провести первинне публічне розміщення акцій (IPO) пізніше цього року. Раніше SpaceX розглядала можливість залучити до $50 млрд при виході на публічний ринок.

Ілон Маск прогнозує, що за два-три роки найдешевші обчислення штучного інтелекту виконуватимуть безпосередньо в космосі. Для втілення цієї ідеї SpaceX подала заявку на запуск до одного мільйона супутників на навколоземну орбіту, що значно розширить можливості космічної інфраструктури.

Компанія xAI, яка розробляє чат-бот Grok, за оцінками інсайдерів, витрачає близько $1 млрд щомісяця на розвиток штучного інтелекту. Об’єднання дозволить зосередити капітал, обчислювальні потужності й наявну інфраструктуру, зокрема супутникову мережу Starlink.

Мережа Starlink сьогодні налічує понад дев’ять тисяч супутників і приносить стабільні доходи материнській компанії. Поєднання цієї інфраструктури з технологіями штучного інтелекту відкриває нові можливості для розвитку космічних ШІ-обчислень.

Водночас з оголошенням про об’єднання SpaceX повідомила про технічний інцидент при запуску ракети Falcon 9 з партією супутників Starlink. Хоча всі апарати успішно вивели на орбіту, компанія аналізує причини несправності перед відновленням регулярних польотів.

Об’єднання двох найбільших приватних компаній Маска може докорінно змінити ситуацію у галузях штучного інтелекту й космічних технологій, встановивши нові стандарти інтеграції цих стратегічно важливих напрямів.