Samsung подала заявки на реєстрацію товарних знаків у Росії

Новини
Samsung
Фото: iXBT

Південнокорейська технологічна корпорація Samsung Electronics подала до Роспатенту заявки на реєстрацію товарних знаків OLED та QD-OLED. Про це повідомляє «РИА Новости», посилаючись на електронну базу відомства.

Відповідно до офіційних документів патентного відомства, обидві заявки надійшли до Роспатенту у січні 2026 року. У документах як заявника зазначено Samsung Electronics Co., Ltd. Ці торгові марки компанія планує використовувати для широкого кола електронних пристроїв — смартфонів, дисплейних панелей, шоломів віртуальної реальності й 3D-окулярів.

Така ініціатива дивує на тлі нинішнього статусу компанії на російському ринку. У березні 2022 року Samsung офіційно припинила постачання своєї продукції до Російської Федерації, посилаючись на геополітичні обставини, війну в Україні та фізичну неможливість ведення операцій. Водночас пристрої Samsung увійшли до переліку товарів, які дозволено ввозити в країну через механізм паралельного імпорту.

Технології OLED (Organic Light-Emitting Diode) і QD-OLED (Quantum Dot OLED) становлять ключові напрями розвитку Samsung у сфері дисплейних рішень. OLED-дисплеї мають самосвітні органічні діоди, що забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність. Натомість QD-OLED поєднує переваги квантових точок й органічних світлодіодів, пропонуючи кращу яскравість і кольоровідтворювання.

Samsung Electronics і досі залишається одним із провідних світових виробників напівпровідникової продукції, телекомунікаційного обладнання, чіпів пам’яті та дисплейних технологій. Ця міжнародна корпорація зі штаб-квартирою у Сеулі, Південна Корея, й надалі активно розвиває свої технологічні портфоліо у різних регіонах світу, зокрема у галузі дисплейних інновацій.

Реєстрація товарних марок у країні, де компанія припинила діяльність, може свідчити про стратегічний підхід до захисту інтелектуальної власності незалежно від поточних бізнес-операцій. Такі дії дають змогу зберігати правовий контроль над ключовими технологічними брендами на випадок майбутніх змін на ринку.

Подібну стратегію обрали й інші технологічні корпорації. Зокрема, компанія LG Electronics також нещодавно зареєструвала у Роспатенті шість нових товарних знаків, що стосуються електронної продукції та цифрових технологій.

