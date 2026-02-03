Компанія LG припинила виробництво всіх моделей 8K-телевізорів, зокрема OLED та LCD версій. Південнокорейський виробник став одним з останніх серед провідних брендів, хто припинив випуск 8K-моделей. Про це повідомляє FlatpanelsHD.

Донедавна LG була чи не єдиною компанією на ринку, яка пропонувала споживачам 8K OLED-телевізори разом із традиційними LCD-моделями такої самої роздільної здатності. Рішення припинити виробництво стало логічним наслідком слабких продажів і обмеженого попиту на цю технологію. Отже, сегмент 8K-телевізорів практично втрачає останнього активного учасника серед топових брендів.

8K-телевізори виявилися невдалими на масовому ринку через кілька ключових причин. Насамперед споживачі мали справу з надто високими цінами на такі пристрої, що робило їх недосяжними для більшості покупців. Крім того, критичною проблемою лишається брак нативного 8K-контенту, адже творці медіапродукції досі не почали масово переходити на цей формат. Додатковим чинником стали оманливі маркетингові стратегії масштабування зображення до 8K, які не забезпечували справжньої переваги. Як не парадоксально, навіть найкращі 4K-телевізори часто показують вищу якість зображення порівняно з 8K-моделями, особливо під час перегляду контенту стандартної роздільної здатності.

LG почала виготовляти 8K OLED-телевізори у 2019 році з випуском 88-дюймової моделі Z9. У 2022 році компанія оновила модель 8K OLED з виходом версії Z2, а також додала до асортименту 77-дюймову версію. Упродовж наступних років виробник регулярно оновлював модельний ряд і випустив модель Z3. Остання модель Z3 виготовлялася протягом 2024 та 2025 років, але наприкінці 2025 року компанія офіційно зняла її з виробництва й не анонсувала наступника на 2026 рік.

Паралельно з OLED-сегментом LG розвивала й LCD-напрямок у форматі 8K. Перша модель SM99 з’явилася також у 2019 році. Найактивніший період для 8K LCD-телевізорів припав на 2021 рік, коли лінійка значно розширилася завдяки доступнішим варіантам. Проте вже у 2022 році асортимент скоротили, у 2023 році нові моделі взагалі не випускали, а фактично напрямок закрили у 2024 році з появою моделі QNED99T.

Остання LCD-модель QNED99T була доступна лише в окремих регіонах й виготовлялася до 2025 року. На початок 2026 року ця модель переважно значиться як «відсутня в наявності» та «знята з виробництва» у великих роздрібних мережах. Варто зазначити, що LG Z3 був єдиним 8K OLED-телевізором, доступним у світі. Представники LG Display підтвердили порталу FlatpanelsHD припинення розробки 8K OLED-панелей, хоча компанія лишає можливість відновлення програми в разі зміни ринкових умов.

Вихід LG з ринку 8K-телевізорів завершує тенденцію, розпочату з відходу TCL у 2023 році та продовжену рішенням Sony у 2025 році. Сьогодні Samsung лишається єдиним великим виробником, який теоретично може продовжити роботу в цьому сегменті, проте плани компанії щодо 8K-телевізорів на 2026 рік досі невідомі. Китайський бренд Hisense також значною мірою відмовився від 8K-технологій, тоді як Panasonic та Philips, попри розгляд можливостей виходу на цей ринок, остаточно відкинули такі плани через недостатню готовність ринку.

Цікаво, що навіть спроби Sony підтримати екосистему 8K шляхом інтеграції відповідних функцій у PlayStation 5 Pro наприкінці 2024 року не змогли підштовхнути попит. Ба більше, це рішення лише підкреслило серйозну технічну проблему: багато 8K-телевізорів виявилися неспроможними приймати стиснений 8K-сигнал через інтерфейс HDMI 2.1, що ще більше ускладнило ситуацію для споживачів.