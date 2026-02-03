Білорусь отримає супутниковий інтернет — допоможуть росіяни

Білорусь розглядає можливість запровадження супутникового широкосмугового доступу до мережі на базі російської системи низькоорбітальних супутників. Про це в етері телеканалу СТВ заявив перший заступник міністра зв’язку й інформатизації Республіки Білорусь Павло Ткач.

Білоруські представники офіційно підтримали реєстрацію російської супутникової мережі у Міжнародному союзі електрозв’язку під назвою «Бюро 1440». Водночас чиновник зауважив, що проєкт перебуває на початковому етапі розвитку, але білоруські фахівці вже зустрічались із російськими колегами для обговорення деталей співпраці. «Так ми зможемо не залежати від Starlink чи інших операторів на кшталт OneWeb», — пояснив Ткач причини участі в російській ініціативі.

Перспективи використання супутникового зв’язку у Білорусі стосуються насамперед віддалених територій, де прокладання наземної телекомунікаційної мережі є технічно складним чи економічно невигідним. Зокрема, йдеться про заболочені області Полісся, де розташовані природні заповідники. «Коли хтось відкриє туристичну садибу в таких місцях, люди все одно потребуватимуть доступу до інтернету», — навів приклад практичного застосування технології представник міністерства.

Крім супутникових технологій, російські фахівці допомагають Білорусі в галузі штучного інтелекту. За підтримки сусідньої держави у країні створили спеціалізований обчислювальний кластер для розвитку технологій штучного інтелекту. Цей кластер дав змогу розгорнути власну модель штучного інтелекту, на якій вивчають можливості застосування технології для опрацювання важливих і чутливих для країни даних.

Низькоорбітальні супутникові системи становлять альтернативу традиційним геостаціонарним супутникам завдяки меншій затримці сигналу й можливості забезпечувати широкосмуговий доступ у регіонах зі складною топографією. Подібні технології активно розвиває SpaceX зі своєю системою Starlink та європейський консорціум OneWeb.