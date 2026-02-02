Заміри швидкості 5G у Бородянці: результати «Київстар», Vodafone та lifecell

Спільнота «Телеком-кружок» протестувала швидкість мереж 5G у селищі Бородянка на Київщині, де працюють тестові мережі трьох мобільних операторів — «Київстар», Vodafone й lifecell.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року всі три оператори запустили пілотні зони 5G у центральній частині Бородянки. Мережі працюють на частотах 3500 МГц і доступні абонентам безплатно в тестовому режимі.

Результати тестування «Київстар»

28 січня «Київстар» запустив пілотну зону 5G у Бородянці. Покриття охоплює близько 3,5 км² у центрі селища й прилеглих районах. За даними оператора, швидкість може сягати від 600–700 Мбіт/с до пікових значень 1,5–1,7 Гбіт/с залежно від навантаження.

Результати SpeedTest для «Київстар»:

Результати тестування Vodafone

Vodafone також розпочав відкрите тестування 5G у Бородянці 28 січня. Мережа працює в діапазоні 3500 МГц і охоплює центральну частину селища разом з прилеглими вулицями. Запуск оператор реалізував спільно з європейським постачальником обладнання Nokia. Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.

Результати SpeedTest для Vodafone:

Результати тестування lifecell

lifecell також запустив тестову мережу 5G у Бородянці в кінці січня. Технологія забезпечує пікові швидкості понад 1 Гбіт/с і до десяти разів вищі середні показники порівняно з LTE. Це дає абонентам змогу безперешкодно користуватися хмарними сервісами, переглядати відео високої якості без затримок, швидко завантажувати великі файли й використовувати технології віртуальної та доповненої реальності.

Результати SpeedTest для lifecell:

Довідка

Усі три мережі працюють за стандартом NSA, де 5G-радіочастина співпрацює з наявною інфраструктурою 4G. Покриття зосереджене в центральній частині Бородянки, зокрема на вулицях Вокзальній, Центральній і прилеглих до них.

Для використання тестових мереж абонентам потрібен смартфон з підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), USIM або eSIM-картка й актуальна версія операційної системи. Трафік тарифікується за стандартними тарифними планами без додаткових платежів.

Вибір Бородянки для тестування має стратегічне значення. Селище активно відновлюється після руйнувань унаслідок бойових дій і стало майданчиком для апробації цифрових рішень у процесі відбудови інфраструктури. Водночас тестування в невеликому населеному пункті дає операторам змогу вивчити роботу мережі в умовах, відмінних від мегаполісів — з меншою щільністю користувачів і компактною міською інфраструктурою.