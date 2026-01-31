Spotify виплатив музичній індустрії понад $11 млрд роялті у 2025 році

Торік стрімінговий сервіс Spotify виплатив музичній індустрії роялті на суму понад $11 млрд, що на 10% більше від показників 2024 року. Така інформація міститься в офіційній заяві компанії.

Представники Spotify зазначають, що це найбільша щорічна сума виплат творцям музики від будь-якого ритейлера в історії. Так компанія підкреслює свою роль ключового гравця на ринку музичного стрімінгу й дистрибуції.

Близько половини загальної суми виплат отримали незалежні артисти й лейбли. Це свідчить про значну частку незалежного музичного контенту в екосистемі сервісу. Компанія також нагадала, що частка аудіострімінгу становить близько 30% загальних доходів від продажу музики на світовому ринку.

Водночас система розподілу роялті викликає критику з боку виконавців та авторів пісень. Музиканти регулярно скаржаться на низькі виплати за прослуховування їхніх композицій. Проте Spotify, як і більшість стрімінгових платформ, перераховує кошти безпосередньо правовласникам — зазвичай музичним лейблам і видавництвам. Саме вони розподіляють кошти між артистами й утримують при цьому власну комісію.

Від запуску платформи у 2006 році загальний обсяг виплат музичній індустрії наблизився до $70 млрд. Ці дані демонструють масштаб впливу компанії на світовий ринок цифрової музики за майже два десятиліття роботи.

Зростання виплат безпосередньо пов’язане зі збільшенням платіжної аудиторії сервісу. За даними компанії, понад 750 млн користувачів у світі щомісяця сплачують передплату за доступ до музичного контенту на платформі. Це стабільне зростання забезпечує фінансову базу для виплат правовласникам.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2025 року кількість користувачів Spotify становила 700 млн осіб, а операційний дохід компанії досяг €582 млн. Водночас рекламний сегмент показав негативну динаміку: виручка від реклами впала на 6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року й становила €446 млн. У грудні торік компанія також анонсувала трансформацію з аудіоплатформи у повноцінний відеосервіс.