Kyivstar Group проводить вторинне розміщення акцій на $131 млн із можливістю збільшення до $150 млн

Новини
Київстар
Фото: Getty Images

Материнська компанія «Київстара» — Kyivstar Group — розпочала вторинне публічне розміщення 12,5 млн акцій за ціною $10,5 за одиницю. Цінні папери продають мажоритарний акціонер VEON та інші власники корпоративних прав. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Акціонери надали андеррайтерам 30-денний опціон на придбання ще 1,875 млн акцій на тих самих умовах за вирахуванням комісійних винагород і знижок. Якщо опціон реалізують, загальний обсяг вторинного публічного розміщення (SPO) зросте до 14,375 млн паперів на суму близько $150,9 млн. Угоду планують завершити 2 лютого 2026 року.

Синдикат андеррайтерів очолюють Morgan Stanley, Barclays, Cantor і Rothschild & Co як ко-букраннери та представники, а Benchmark (її придбала StoneX минулого року) і Northland Capital Markets виконують роль співменеджерів. Сама Kyivstar Group не продаватиме власних акцій у межах цього розміщення.

Після оголошення SPO у п’ятницю котирування акцій компанії на Nasdaq знизилися на 6,6% — до рівня $11,255 за акцію. У найнижчій точці денних торгів ціна опускалася до $10,81.

Kyivstar Group розмістила свої акції на Nasdaq у середині серпня минулого року після завершення об’єднання зі SPAC-компанією Cohen Circle. Першого дня торгівлі під тікером KYIV ціна акцій знизилася на 7,4% — до $11,52, що відповідало ринковій капіталізації $2,437 млрд. Після злиття VEON отримав 206,94 млн акцій, або 89,6% статутного капіталу Kyivstar Group.

За попередніми неаудитованими результатами, 2025 року «Київстар» наростив виторг і скориговану EBITDA на 24–26% у доларовому еквіваленті порівняно з 2024 роком. Капітальні інвестиції склали 29–31% від виторгу. Ці показники перевищують прогноз, оприлюднений разом зі звітністю за III квартал 2025 року 10 листопада, повідомили в компанії. Менеджмент Veon очікує, що позитивна динаміка збережеться на рівні всієї групи.

Редакція Mediasat
