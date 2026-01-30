Відеохостинг YouTube посилив модерацію низькоякісних матеріалів, створених штучним інтелектом. Такий контент часто називають «нейрошлаком». Платформа вже заблокувала кілька великих каналів із мільйонами підписників. Про це пише The Verge.

Серед заблокованих — канали CuentosFacianantes та Imperio de Jesus з аудиторією 5,9 млн і 5,8 млн підписників відповідно. Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс Kapwing.

Блокування відбулося після публічної заяви гендиректора YouTube Ніла Мохана, який визнав проблему поширення «нейрошлаку». У блозі компанії він анонсував удосконалення систем протидії спаму й клікбейту — це має скоротити обсяги такого контенту.

За даними Kapwing, під нові правила модерації могли потрапити щонайменше 16 каналів. Частину з них заблокували повністю, на інших — видалили окремі ролики.

Раніше The Guardian із посиланням на дослідження Kapwing повідомляв, що понад 20% відео в рекомендаціях новим користувачам YouTube — це контент, створений штучним інтелектом. Дослідження оприлюднили в грудні 2025 року.

Тоді ж платформа заблокувала ще два канали — Screen Culture й KH Studio, які спеціалізувалися на фальшивих трейлерах фільмів, створених штучним інтелектом. Разом вони налічували понад 2 мільйони підписників і зібрали більш ніж мільярд переглядів.