YouTube знов видалив канали з мільйонами підписників через низькоякісний ШІ-контент

Новини
YouTube та AI
Фото: CineD

Відеохостинг YouTube посилив модерацію низькоякісних матеріалів, створених штучним інтелектом. Такий контент часто називають «нейрошлаком». Платформа вже заблокувала кілька великих каналів із мільйонами підписників. Про це пише The Verge.

Серед заблокованих — канали CuentosFacianantes та Imperio de Jesus з аудиторією 5,9 млн і 5,8 млн підписників відповідно. Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс Kapwing.

Блокування відбулося після публічної заяви гендиректора YouTube Ніла Мохана, який визнав проблему поширення «нейрошлаку». У блозі компанії він анонсував удосконалення систем протидії спаму й клікбейту — це має скоротити обсяги такого контенту.

За даними Kapwing, під нові правила модерації могли потрапити щонайменше 16 каналів. Частину з них заблокували повністю, на інших — видалили окремі ролики.

Раніше The Guardian із посиланням на дослідження Kapwing повідомляв, що понад 20% відео в рекомендаціях новим користувачам YouTube — це контент, створений штучним інтелектом. Дослідження оприлюднили в грудні 2025 року.

Тоді ж платформа заблокувала ще два канали — Screen Culture й KH Studio, які спеціалізувалися на фальшивих трейлерах фільмів, створених штучним інтелектом. Разом вони налічували понад 2 мільйони підписників і зібрали більш ніж мільярд переглядів.

Редакція Mediasat
