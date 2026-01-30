UARU

UARU

Музичний канал ТНТ Music провів ребрендинг і змінив назву на FON Music

НовиниТелебачення
ТНТ Music змінив назву на FON Music

Російський музичний телеканал ТНТ Music офіційно перейменували на FON Music. Назву змінили вночі з 27 на 28 січня 2026 року, повідомляє видання TVnews.by.

Ребрендинг відбувся через завершення ліцензійної угоди з телемережею ТНТ. Водночас канал отримав оновлений логотип та нове візуальне оформлення. Попри зміну назви, телеканал зберігає попередню концепцію й продовжує транслювати музичний контент.

- Реклама -

Телеканал перейшов під контроль великої букмекерської компанії ще в березні 2023 року. Однак повноцінний ребрендинг провели лише через майже три роки після придбання активу.

За офіційною інформацією мовника, FON Music зберігає звичну концепцію, водночас оновлює візуальний стиль та підхід до формування програмної сітки. Канал і надалі позиціюватиме себе як майданчик, де представлені й світові музичні зірки, й нові виконавці. Відтак усі флагманські чарти, музичні блоки та передачі залишаються в сітці мовлення каналу.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Ланет» став найшвидшим провайдером в Україні — дані Steam

«Ланет» очолив рейтинг швидкості провайдерів за даними Steam з результатом 121 Мбіт/с. До десятки лідерів вперше увійшов також Starlink— 57,9 Мбіт/с.
Новини

Кількість користувачів Starlink у Бразилії перевищила мільйон

Бразилія посіла друге місце у світі після США за кількістю користувачів супутникового інтернету Starlink — у країні вже понад мільйон абонентів.
Новини

YouTube знов видалив канали з мільйонами підписників через низькоякісний ШІ-контент

YouTube заблокував канали з майже 12 мільйонами підписників через низькоякісний AI-контент. Таким чином платформа посилює боротьбу з «нейрошлаком».
Новини

LG запровадила у Великій Британії сервіс підписки на телевізори та аудіотехніку

LG запустила у Великій Британії сервіс оренди телевізорів та моніторів LG Flex. За тривалого користування він виходить дорожчим за купівлю.
Новини

Ініціатива «Генератор зв’язку» не виправдала сподівань через низьку активність громадян

Оператори відмовилися від компенсацій власникам генераторів – програма Мінцифри виявилася неефективною через малу кількість учасників.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати