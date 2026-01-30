Російський музичний телеканал ТНТ Music офіційно перейменували на FON Music. Назву змінили вночі з 27 на 28 січня 2026 року, повідомляє видання TVnews.by.

Ребрендинг відбувся через завершення ліцензійної угоди з телемережею ТНТ. Водночас канал отримав оновлений логотип та нове візуальне оформлення. Попри зміну назви, телеканал зберігає попередню концепцію й продовжує транслювати музичний контент.

- Реклама -

Телеканал перейшов під контроль великої букмекерської компанії ще в березні 2023 року. Однак повноцінний ребрендинг провели лише через майже три роки після придбання активу.

За офіційною інформацією мовника, FON Music зберігає звичну концепцію, водночас оновлює візуальний стиль та підхід до формування програмної сітки. Канал і надалі позиціюватиме себе як майданчик, де представлені й світові музичні зірки, й нові виконавці. Відтак усі флагманські чарти, музичні блоки та передачі залишаються в сітці мовлення каналу.