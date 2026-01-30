LG запровадила у Великій Британії сервіс підписки на телевізори та аудіотехніку

Британський підрозділ південнокорейського виробника електроніки LG запустив програму LG Flex, яка дає змогу орендувати побутову техніку зі щомісячною оплатою. Однак у довгостроковій перспективі така модель виходить дорожчою за звичайну купівлю. Про це повідомляє Ars Technica.

Нова послуга охоплює широкий спектр пристроїв компанії – від телевізорів і моніторів до акустичних систем та саундбарів. Клієнти можуть обрати договір оренди строком на один, два або три роки, що впливає на розмір щомісячного внеску.

Після завершення контракту клієнт має три варіанти на вибір. Зокрема, він може продовжити оренду на нових умовах, обміняти пристрій на інший або повернути техніку компанії. За демонтаж і пакування телевізора LG стягує близько $69.

Компанія обіцяє не штрафувати за звичайні сліди експлуатації. Відтак дрібні подряпини, незначні вм’ятини чи зміни покриття не призведуть до штрафів. Натомість за серйозні пошкодження доведеться заплатити за тарифами договору. Для захисту від ризиків можна оформити страхування через партнерські компанії.

Цінова модель має свої особливості. Наприклад, 85-дюймовий телевізор LG B5 2025 року на офіційному сайті коштує $3515. За щомісячної підписки його оренда становитиме $382, тоді як за трирічним контрактом – $128 на місяць. Таким чином, за короткострокової оренди повна роздрібна вартість накопичується за дев’ять місяців, а за найдовшого терміну – за 27 місяців.

Найдешевшим пристроєм у каталозі LG Flex стала 3.1.1-канальна звукова панель 2024 року з підтримкою Dolby Atmos. Її роздрібна ціна – $827, а орендна плата – від $30 до $105 на місяць залежно від обраного строку.

Окрім підписки, LG також пропонує програму розстрочки, проте вона виявляється ще менш вигідною. Відтак сервіс оренди може зацікавити тих, кому техніка потрібна на короткий час, або тих, хто любить часто оновлювати обладнання. Водночас за тривалого використання підписка суттєво перевищує вартість звичайної купівлі.

Наразі LG Flex працює лише у Великій Британії. Втім, минулого року компанія вже тестувала подібну модель у Сінгапурі й Малайзії.

Нагадаємо, раніше LG представила найтонший у світі бездротовий OLED-телевізор.