«Ланет» став найшвидшим провайдером в Україні — дані Steam

Провайдер «Ланет» показав найвищу середню швидкість завантаження контенту серед українських операторів — таку інформацію зібрала ігрова платформа Steam. До провідної десятки вперше потрапив і супутниковий сервіс Starlink. За інформацією видання «Межа», що проаналізувало відкриту статистику платформи, середня швидкість «Ланет» становила 121 Мбіт/с.

Інші лідерські позиції посіли «Тріолан» з показником 90,7 Мбіт/с, Vodafone Україна — 89,7 Мбіт/с та «Макснет» — 88,1 Мбіт/с. Провідну десятку також увійшли HomeNet, «Київстар», «Воля», «Укртелеком», «ЕксінТех» і Starlink, чия середня швидкість становила 57,9 Мбіт/с.

Steam збирає ці показники на основі фактичного завантаження ігор та оновлень зі своїх серверів. Водночас провайдери у переліку розташовані за загальним обсягом переданих даних, а не за швидкістю. Деякі компанії відображаються під назвами юридичних осіб, а не комерційних брендів. Тому ці дані не є універсальним рейтингом якості інтернету, але добре показують реальну пропускну здатність мереж під навантаженням.

У глобальному масштабі Steam фіксує рекордні показники: за останні 48 годин платформа передавала до 34,8 терабіт на секунду (Тбіт/с) даних. Найбільші обсяги трафіку припадають на Азію, зокрема Китай, — близько 13,7 Тбіт/с. Європа споживає приблизно 11,8 Тбіт/с, Північна Америка — 11,2 Тбіт/с. Українські користувачі за тиждень завантажили близько 20,5 петабайта даних, що становить приблизно 1,3% світового трафіку Steam. Середня швидкість у країні — 71,5 Мбіт/с.

Швидкість інтернету підтверджує й сервіс Ookla. За даними Speedtest Global Index за грудень 2025 року, середня швидкість мобільного інтернету в Україні становить 46,19 Мбіт/с, фіксованого — 91,03 Мбіт/с. За цими показниками країна посідає 79-те місце у світі за мобільним доступом і 82-ге за дротовим. За рік Україна втратила кілька позицій. Середні світові показники становлять 105,7 Мбіт/с для мобільного й 118,6 Мбіт/с для фіксованого доступу.

У рейтингу Speedtest серед українських міст представлені Київ і Харків. Харків показує вищу швидкість мобільного інтернету — 76 Мбіт/с, тоді як Київ випереджає за фіксованим доступом з показником 93,82 Мбіт/с. Обидва міста за рік втратили позиції у світовому рейтингу. Аналітики пов’язують це з наслідками атак Росії на енергетичну інфраструктуру й нестабільним електропостачанням телекомунікаційних мереж.