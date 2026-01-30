UARU

UARU

Кількість користувачів Starlink у Бразилії перевищила мільйон

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink у Бразилії
Фото: Starlink

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink перевищив позначку в мільйон користувачів у Бразилії, завдяки чому країна посіла друге місце у світі після Сполучених Штатів. Про це повідомляє Wxplink.

Компанія підтвердила, що бразильський ринок показує одні з найвищих темпів зростання серед усіх регіонів, де працює сервіс. Найактивніше супутниковий інтернет поширюється в сільських та віддалених районах країни, зокрема на сільськогосподарських територіях, у невеликих населених пунктах, віддалених від міських волоконно-оптичних мереж, а також у громадах поблизу Амазонії.

- Реклама -

Географічні особливості Бразилії — п’ятої за розміром країни світу — створюють значні виклики для забезпечення населення інтернет-доступом. Мегаполіси на кшталт Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Бразиліа мають добре розвинену наземну інфраструктуру, натомість великі внутрішні території, сільські населені пункти й райони в басейні Амазонки стикаються з обмеженим або нестабільним зв’язком. У цих регіонах прокладання традиційної кабельної чи волоконно-оптичної інфраструктури коштує надто дорого або є логістично неможливим.

Технологія супутникового зв’язку Starlink розв’язує цю проблему — сервіс передає інтернет безпосередньо через супутники на низькій навколоземній орбіті до наземних абонентських терміналів. Це забезпечує стабільне високошвидкісне з’єднання навіть там, де наземні варіанти відсутні або ненадійні.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Ланет» став найшвидшим провайдером в Україні — дані Steam

«Ланет» очолив рейтинг швидкості провайдерів за даними Steam з результатом 121 Мбіт/с. До десятки лідерів вперше увійшов також Starlink— 57,9 Мбіт/с.
Новини

YouTube знов видалив канали з мільйонами підписників через низькоякісний ШІ-контент

YouTube заблокував канали з майже 12 мільйонами підписників через низькоякісний AI-контент. Таким чином платформа посилює боротьбу з «нейрошлаком».
Новини

LG запровадила у Великій Британії сервіс підписки на телевізори та аудіотехніку

LG запустила у Великій Британії сервіс оренди телевізорів та моніторів LG Flex. За тривалого користування він виходить дорожчим за купівлю.
Новини

Музичний канал ТНТ Music провів ребрендинг і змінив назву на FON Music

Музичний телеканал ТНТ Music перейменували на FON Music. Ребрендинг відбувся через завершення ліцензійної угоди з телемережею ТНТ.
Новини

Ініціатива «Генератор зв’язку» не виправдала сподівань через низьку активність громадян

Оператори відмовилися від компенсацій власникам генераторів – програма Мінцифри виявилася неефективною через малу кількість учасників.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати