Супутниковий інтернет-сервіс Starlink перевищив позначку в мільйон користувачів у Бразилії, завдяки чому країна посіла друге місце у світі після Сполучених Штатів. Про це повідомляє Wxplink.

Компанія підтвердила, що бразильський ринок показує одні з найвищих темпів зростання серед усіх регіонів, де працює сервіс. Найактивніше супутниковий інтернет поширюється в сільських та віддалених районах країни, зокрема на сільськогосподарських територіях, у невеликих населених пунктах, віддалених від міських волоконно-оптичних мереж, а також у громадах поблизу Амазонії.

Географічні особливості Бразилії — п’ятої за розміром країни світу — створюють значні виклики для забезпечення населення інтернет-доступом. Мегаполіси на кшталт Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Бразиліа мають добре розвинену наземну інфраструктуру, натомість великі внутрішні території, сільські населені пункти й райони в басейні Амазонки стикаються з обмеженим або нестабільним зв’язком. У цих регіонах прокладання традиційної кабельної чи волоконно-оптичної інфраструктури коштує надто дорого або є логістично неможливим.

Технологія супутникового зв’язку Starlink розв’язує цю проблему — сервіс передає інтернет безпосередньо через супутники на низькій навколоземній орбіті до наземних абонентських терміналів. Це забезпечує стабільне високошвидкісне з’єднання навіть там, де наземні варіанти відсутні або ненадійні.