Власник «Київстар» подав заявку на об’єднання вежової інфраструктури з Vodafone

Нідерландський телекомунікаційний холдинг Veon, власник «Київстар», почав об’єднання вежової інфраструктури з другим за величиною мобільним оператором України. Про це повідомляє Forbes Ukraine, посилаючись на заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ).

19 січня компанія Ukraine Tower Company (UTC), що входить у структуру Veon, повторно звернулася до регулятора й попросила погодити набуття контролю над активами Ukrainian Network Solutions (UNS) — вежового підрозділу Vodafone Україна. АМКУ не уточнює, коли подали першу заявку. Водночас холдинг подав ще одну заявку — на контроль над частиною майна Vodafone Україна у формі єдиного майнового комплексу. Перелік активів офіційно не розкривають, проте Forbes припускає, що йдеться про вежі, які раніше не передали під управління UNS.

Обидві структури спеціалізуються на будівництві й обслуговуванні базових станцій операторів мобільного зв’язку. UTC заснували в липні 2021 року, за три квартали 2025-го компанія отримала виторг у 2,1 млрд грн. Аналітики Forbes Ukraine оцінюють річний показник EBITDA компанії в $50-60 млн.

Юридичну особу UNS створили в листопаді 2023 року. Кінцевим бенефіціарним власником є Насіб Хасанов, який також контролює Vodafone Україна. У травні 2024 року оператор передав UNS частину телекомунікаційних веж і підписав угоду про оренду місць під базові станції. За дев’ять місяців 2025-го виторг компанії сягнув 528,8 млн грн, а річну EBITDA оцінюють приблизно в $15 млн.

Топменеджер однієї з ринкових компаній, який попросив не називати його імені через чутливість питання, розповів виданню про можливий розподіл часток. Якщо АМКУ схвалить угоду, Veon і Vodafone матимуть паритетний контроль — по 50% в об’єднаній структурі. Джерела на ринку характеризують саму угоду радше як синергію, а не поглинання.

Інвестаналітики, яких опитав Forbes Ukraine, припускають, що фінальною метою угоди може бути консолідація вежових активів і подальший їх продаж міжнародним tower-компаніям або інфраструктурним фондам. Такі інвестори зазвичай зацікавлені в великих консолідованих активах, а не в розрізнених невеликих портфелях. Об’єднання дає змогу зменшити дублювання інфраструктури, підвищити завантаженість веж і зробити бізнес привабливішим для потенційних покупців.

Вежову інфраструктуру традиційно оцінюють вище за класичний телеком-бізнес завдяки стабільним довгостроковим орендним контрактам, які генерують передбачуваний грошовий потік. Враховуючи воєнні ризики й ринкові обмеження, один з аналітиків оцінює можливу вартість об’єднаного активу приблизно в $300 млн. Для активу з EBITDA близько $50 млн і дисконтом 15-20% така сума виглядає цілком реалістичною.

Варто зазначити, що в грудні 2021 року Veon оголосив про наміри позбутися вежових активів в Україні, Пакистані й Бангладеші до кінця 2023-го. Угоду про продаж веж у Пакистані завершили в січні 2025-го за ціною $543 млн, а бангладеський актив реалізували ще в лютому 2024-го за $100 млн. Раніше холдинг також продав вежову інфраструктуру в Росії.

Директор зі стратегії Vodafone Україна Дмитро Пономаренко підтвердив Forbes, що жодних обов’язкових угод між Vodafone, Veon та UTC не існує. Проте оператор розглядає всі можливі шляхи підвищення ефективності використання інфраструктури, зокрема через її об’єднання з іншими учасниками ринку. Усі подальші дії, за його словами, залежать від того, чи погодять угоду регуляторні органи й органи корпоративного управління.

Пресслужба Veon не коментує можливу купівлю й подальший продаж веж. У відповідь на запит Forbes холдинг підкреслив свою прихильність до стратегії легких активів і додав, що в довгостроковій перспективі жодна телекомунікаційна компанія не може дозволити собі мати власну інфраструктуру.

Окрім UTC та UNS, власний вежовий актив має третій учасник ринку мобільного зв’язку — lifecell з групи компаній DVL (Датагруп Volia-lifecell). За даними ресурсу YouControl, виручка компанії за дев’ять місяців 2025 року становила 461,0 млн грн, чистий прибуток — 202,2 млн грн.

Водночас «Київстар» продовжує розширювати напрями діяльності. Нещодавно оператор оголосив про вихід на ринок альтернативної енергетики й придбання сонячної електростанції потужністю 12,947 МВт. Компанія викупила 100% корпоративних прав ТОВ «САНВІН 11», яке володіє станцією в Україні.