Перед запуском 5G кількість абонентів мереж 4,5G у Туреччині перевищила 91 мільйон

Турецька індустрія мобільного зв’язку зафіксувала значне розширення абонентської бази технології 4,5G (покращеної версії мережі 4G, яка є перехідним етапом до 5G) — у третьому кварталі 2025 року вона вперше перевищила 91 млн користувачів. Про це йдеться в «Квартальному звіті про ринкові дані електронних комунікацій Туреччини», який оприлюднило Управління інформаційних і комунікаційних технологій (BTK).

Як повідомляє агенція «Анадолу», загальна кількість мобільних абонентів у країні сягнула 99 млн 129 тис. 226 користувачів. З них технологію 4,5G використовує 91 млн 99 тис. 845 абонентів, тоді як мережами 3G користуються 5,9 млн осіб, а застарілою технологією 2G — 2,1 млн.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року, коли цей показник становив 87 млн 537 тис. 163 користувачів, абонентська база 4,5G зросла на 4 відсотки. Річний приріст, відтак, становив близько 3,6 млн абонентів.

Кількість «активних абонентів 4,5G» — користувачів, чиї мобільні пристрої й SIM-карти підтримують цю технологію, — станом на кінець вересня 2025 року досягла 77 млн 710 тис. 446 осіб. Водночас загальна кількість сумісних із 4,5G пристроїв становила 79 млн 959 тис. 466 одиниць.

Розширення абонентської бази відбувалося напередодні масштабного запуску технології п’ятого покоління в країні. Туреччина готується запустити мережі 5G з 1 квітня 2026 року. Роботи з упровадження цієї технології велися протягом кількох років і завершилися розподілом частот між операторами. 16 жовтня 2025 року на аукціоні три оператори придбали 11 частотних пакетів для надання послуг зв’язку п’ятого покоління.

Після запуску комерційної експлуатації мереж 5G абоненти всіх поколінь технологій — 2G, 3G і 4,5G — зможуть користуватися новою послугою, якщо матимуть сумісні пристрої й SIM-карти та перебуватимуть у зоні покриття. Технологія п’ятого покоління забезпечить вищу швидкість передавання даних, більшу місткість мережі й кращу якість обслуговування.

Оператори планують повністю покрити територію Туреччини мережами 5G упродовж двох років. Таким чином, до 2028 року новітня технологія стане доступною користувачам в усіх регіонах країни.

На тлі зростання мобільного сегмента продовжує скорочуватися абонентська база стаціонарного телефонного зв’язку. Якщо 2022 року кількість користувачів фіксованого зв’язку становила 11,2 млн, то вже 2023 року цей показник впав нижче 10 млн.

У третьому кварталі 2024 року кількість абонентів стаціонарної телефонії становила 9,1 млн осіб, а в такому самому періоді 2025 року скоротилася до 8,5 млн. Водночас кількість таксофонів у країні зменшилася з 36 тис. 398 до 31 тис. 972 одиниць.