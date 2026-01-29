UARU

«Київстар» розповів про плани розвитку Starlink Direct to Cell у 2026 році

Технологією вже скористалися понад три мільйони абонентів компанії.

CEO «Київстар» Олександр Комаров на фоні Starlink Direct to Cell
Фото: thedigital.gov.ua

«Київстар» планує запустити Light Data для супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell у 2026 році. Це буде наступний етап розвитку технології після успішного запуску SMS через супутник. Про плани компанії розповів CEO «Київстар» Олександр Комаров у бліцінтерв’ю для Мінцифри.

Технологія Light Data передбачає передачу даних у спеціальному режимі, який забезпечить стабільну текстову комунікацію через застосунки й месенджери. Користувачі зможуть обмінюватися текстовими повідомленнями та мультимедійними файлами, проте відеодзвінки підтримувати не будуть. Для роботи сервісу потрібні смартфони, адаптовані до цієї технології.

Наступним кроком у розвитку Starlink Direct to Cell стане запуск голосових дзвінків і повноцінного мобільного інтернету. Проте для реалізації цих можливостей компанія має вирішити низку технічних завдань. Зокрема, треба збільшити кількість супутників над Україною й забезпечити підтримку голосового зв’язку винятково через технологію VoLTE (Voice over LTE).

У «Київстар» наголошують, що супутниковий зв’язок не замінить наземні мережі, а доповнить їх у критичних ситуаціях. Технологія буде особливо корисною під час блекаутів, у віддалених районах без класичного покриття чи в кризових ситуаціях.

Технологія Starlink Direct to Cell працює як вежа мобільного зв’язку в космосі. Вона дає змогу залишатися на зв’язку навіть у важкодоступних місцях за наявності відкритого неба. Смартфон сам знаходить супутниковий сигнал, коли немає наземного покриття, а на екрані з’являється назва мережі — Kyivstar SpaceX.

«Київстар» запустив Starlink Direct to Cell по всій Україні наприкінці листопада 2025 року. У грудні 2025 року технологія запрацювала й на смартфонах iPhone.

Нагадаємо, понад три мільйони абонентів «Київстар» під’єдналися до технології Starlink Direct to Cell з моменту її запуску в Україні 24 листопада 2025 року. За цей час через супутниковий зв’язок було доставлено понад 1,2 млн SMS.

Наразі найбільше користувачів супутникового зв’язку зафіксовано в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі. Водночас технологія є критично важливою для південних і східних регіонів, де абоненти найактивніше обмінюються повідомленнями.

Нагадаємо, регулятор дозволив «Київстару» тестувати Starlink Direct to Cell до квітня 2026 року.

Редакція Mediasat
