Китайські супутники та сміття виснажують апарати Starlink на орбіті — ЗМІ

Супутники мережі Starlink виконали за останні пів року безпрецедентну кількість маневрів ухилення — причиною стало зростання кількості об’єктів на орбіті. Як повідомляє South China Morning Post, компанія SpaceX офіційно повідомила Федеральну комісію зв’язку (FCC) США про 148 696 орбітальних коригувань у період з 1 червня до 30 листопада 2025 року.

Кожне таке переміщення супутника потребує витрат палива й ресурсів на координацію та зв’язок. Відтак виснаження будь-якого з цих компонентів може спричинити катастрофічні наслідки, зокрема закриття орбітальних місій на десятиліття для всього людства. Документ подали до FCC 31 грудня 2025 року.

Сьогодні орбітальне угруповання Starlink налічує близько 10 тисяч активних супутників. Розрахунковий термін роботи кожного апарата становить п’ять років, після чого їх знімають з орбіти для контрольованого згоряння в атмосфері Землі. За оцінками, дві третини всіх супутників на орбіті належать саме компанії SpaceX, що фактично наближається до монопольного становища.

У західних країнах конкуренти SpaceX відсутні й навряд чи з’являться найближчим часом у масштабах, яких досягла компанія Ілона Маска. Єдиним реальним обмеженням для розвитку Starlink можуть стати федеральні регулятори — як це свого часу сталося з телекомунікаційним гігантом AT&T. Найімовірнішим конкурентом американської системи стануть китайські супутникові угруповання або їхня коаліція.

Ситуація загострюється на тлі заявки китайських компаній до Міжнародного союзу електрозв’язку на розміщення в космосі близько 200 тисяч супутників. Така кількість апаратів може докорінно змінити ситуацію на низькій навколоземній орбіті.

Взаємні претензії між США й Китаєм щодо безпеки космічних операцій продовжують наростати. Китай раніше заявив в ООН про вимушені маневри своєї орбітальної станції через загрозу від супутників Starlink. Натомість SpaceX повідомляла про проліт китайського супутника на критично малій відстані — менше ніж 200 метрів від свого апарата.

Згідно з доповіддю SpaceX, серед 20 найбільших космічних об’єктів, які спричиняли найбільше маневрів, сім китайських об’єктів призвели до 3732 орбітальних коригувань. Найпроблемнішим виявився експериментальний супутник Honghu-2 компанії Hongqing Technology, запущений у грудні 2023 року на ракеті-носії Zhuque 2 Y-3 компанії LandSpace. Через нього довелося виконати 1143 маневри ухилення.

Супутник Yunyao-1, який вивели на орбіту в січні 2025 року в межах інтернет-угруповання Yunyao Aerospace, спричинив 431 маневр. Космічне сміття також становить значну загрозу: чотири фрагменти від запуску державної ракети «Чанчжен-6A» в листопаді 2022 року призвели до 1748 маневрів, а уламки від випробування китайської протисупутникової ракети 2007 року спричинили ще 410 орбітальних коригувань.

Американські об’єкти також фігурують у звіті. П’ять супутників і фрагменти космічного сміття американського походження спричинили 2371 переміщення, що становить трохи більш як 7% від загальної кількості. Додатково чотири аргентинські супутники, які нині експлуатує американська компанія, призвели до понад 2000 маневрів.

SpaceX наголошує на додатковій проблемі: китайські й російські космічні агентства в окремих випадках не надають точних даних для розрахунку орбіт своїх апаратів. Це унеможливлює завчасну координацію й підвищує ризики зіткнень. За умови, що жодна зі сторін не планує сповільнювати темпи розгортання супутникових систем навігації та зв’язку на низькій навколоземній орбіті, потреба у координації стає критично важливою.

Експерти попереджують: космос і без того створює достатньо викликів — від непередбачуваної космічної погоди до технічних несправностей на борту супутників. Зростання кількості об’єктів на орбіті підвищує ризик каскадного руйнування космічних апаратів, що може призвести до засмічення орбіт на десятиліття вперед.

Нагадаємо, що супутникове угруповання Starlink нещодавно досягло позначки 9500 активних апаратів на орбіті.