Ініціатива «Генератор зв’язку» не виправдала сподівань через низьку активність громадян

Новини
Генератор

Мобільні оператори більше не виплачують компенсації фізичним особам за використання приватних генераторів для живлення базових станцій. Причина – мінімальна кількість випадків співпраці з власниками паливних агрегатів. Про це пише «LIGA.net».

У листопаді 2025 року Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) запустило програму «Генератор зв’язку». Її мета – залучити приватних осіб до підтримки мобільного зв’язку під час аварійних відключень електроенергії. Власникам генераторів пропонували передавати свої агрегати для живлення базових станцій операторів і отримувати за це гроші. Компенсація становила 172 грн за годину роботи дизельного генератора й 287 грн – бензинового.

Проте ініціатива провалилася через мінімальну активність. Представники Vodafone розповіли, що компанія вже давно використовує додаткові джерела живлення, співпрацюючи з комунальними підприємствами й бізнесом. Натомість залучити приватних осіб не вдалося через технічні обмеження. Приміром, для стабільної роботи телекомунікаційного обладнання підходять не всі побутові генератори.

За технічними вимогами програми мінімальна потужність придатного обладнання повинна становити 7,2 кВт. Київстар працює за моделлю Generator as a Service і приймає генератори від 8 кВт. Зараз компанія співпрацює з понад 200 комерційними партнерами, компенсуючи їм паливні витрати. Така схема виявилася для операторів ефективнішою, ніж залучення індивідуальних власників генераторів.

Редакція Mediasat
