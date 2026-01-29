UARU

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив «Київстару» придбати сервіс з пошуку й бронювання ліків Tabletki.ua. Про це йдеться в рішенні засідання АМКУ від 29 січня.

З матеріалів справи випливає, що ПрАТ «Київстар» отримало право на набуття контролю над ТОВ «МТПК» — компанією, яка володіє торгівельною маркою Tabletki і є основною юридичною особою сервісу.

Перед цим «Київстар» тричі подавав заявку до АМКУ. За інформацією джерел ЕП в компанії, регулятор відмовляв через розбіжності в трактуванні частки ринку, яку займає платформа.

Сервіс домінує в сегменті пошуку й бронювання ліків. За експертними оцінками, він контролює понад 80% ринку. Платформа дає змогу користувачам шукати потрібні ліки в аптеках і бронювати їх для покупки.

Фінансові показники ТОВ «МТПК» показують стрімке зростання. За даними YouControl, дохід компанії 2024 року сягнув 715,4 млн грн, що на 95,8% більше від результату попереднього року. А чистий прибуток 2024 року становив 598,2 млн грн.

Opendatabot прогнозує подальше зростання доходів: за 2025 рік показник може сягнути 1,65 млрд грн (дані ще не оприлюднені), що становить 131,22% приросту порівняно з 2024 роком.

Forbes Ukraine у лютому 2025 року оцінював вартість угоди у діапазоні 30–80 млн доларів. Така велика різниця в оцінці пов’язана із надзвичайно високою рентабельністю бізнесу — за підрахунками видання, маржа чистого прибутку компанії за останні 12 місяців становила близько 89%.

