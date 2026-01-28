Європейський Союз увімкнув перші елементи власної захищеної супутникової мережі, яку розробляли як альтернативу Starlink. Система вартістю €10,6 млрд уже отримала запит на доступ від України. Про це повідомляє Bloomberg.

Мережі IRIS² і GOVSATCOM запустили в обмеженому режимі минулого тижня. Системи призначені для урядових структур і військових відомств країн-членів ЄС. Про це заявив комісар Європейської Комісії з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс під час Європейської космічної конференції у Брюсселі у вівторок.

- Реклама -

«Тепер усі держави-члени можуть мати доступ до суверенного супутникового зв’язку. Військового й урядового. Захищеного й зашифрованого. Створений у Європі — експлуатується в Європі, під європейським контролем», — заявив Кубілюс. Відтак він зазначив, що експерти оцінюють європейську систему як потенційно кращу за Starlink.

Україна звернулася з офіційним запитом на під’єднання до мережі. Наразі тривають роботи щодо надання доступу українським державним структурам і військовим.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ринок супутників на низькій навколоземній орбіті стрімко розширюється. Зокрема, угруповання Starlink компанії SpaceX налічує понад 9500 супутників. За оцінками експертів, ринковий потенціал супутникового зв’язку перевищить $100 млрд до 2035 року. Водночас високі витрати на запуск і заміну супутників, обмежений споживчий попит у віддалених районах і геополітична конкуренція створюють значні бар’єри для нових операторів.

Повна мережа IRIS² включатиме 290 супутників на кількох орбітах. Систему мають повністю ввести в експлуатацію до 2030 року. Вона обслуговуватиме як приватних клієнтів, так і урядові структури. Супутники виготовляють люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA й іспанська Hispasat SA.

«Геополітичні події вимагають від нас прискорення темпів і надання цих послуг», — пояснив Кубілюс. Він додав, що супутникові системи є ключовим елементом так званих стратегічних засобів забезпечення — високотехнологічних військових спроможностей, у створенні яких Європа значною мірою покладається на США.