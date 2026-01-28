Vodafone розпочав відкрите тестування 5G у Бородянці

28 січня Vodafone запустив мережу 5G в селищі Бородянка на Київщині, де абоненти можуть безплатно випробувати технологію. Як повідомляє компанія, тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.

Мережа працює в діапазоні 3500 МГц і охоплює центральну частину селища й прилеглі вулиці. Vodafone реалізував проєкт разом з європейським виробником телекомунікаційного устаткування Nokia, який постачає обладнання для базових станцій.

- Реклама -

Усі клієнти оператора зможуть користуватися послугою, якщо мають сумісний смартфон. Щоб під’єднатися, не треба активувати додаткові опції — трафік у мережі 5G тарифікується за стандартними правилами LTE/4G згідно з чинними тарифними планами. Пристрій автоматично перемикається на 5G в зоні покриття, якщо у налаштуваннях обрано відповідний тип мережі.

Технологія дає користувачам вищу швидкість передачі даних і суттєво меншу затримку порівняно з 4G. Зокрема, абоненти зможуть дивитися відео в роздільній здатності 4K Ultra HD без буферизації, вести стріми й відеодзвінки зі стабільною якістю, а також грати в онлайн-ігри, які потребують швидкого з’єднання.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Перевірити, чи готова SIM-картка до роботи з новою технологією, можна просто. Якщо картка підтримує 4G, вона сумісна й з 5G — про це свідчить позначка 4G або LTE на екрані смартфона. Інший спосіб: набрати комбінацію *222#, після чого прийде повідомлення про підтримку сучасних стандартів зв’язку.

Водночас сумісність смартфона можна визначити через налаштування пристрою. Якщо в меню вибору мережі є опція «тип мережі 5G», а операційну систему оновлено виробником для роботи на відповідних частотах, телефон автоматично під’єднається до мережі 5G в зоні покриття.

Нагадаємо, 12 січня Vodafone розпочав відкрите тестування 5G у Львові. Мережа працює на обладнанні Nokia й охоплює історичний центр міста, прилеглі мікрорайони та територію Національного університету «Львівська політехніка». Найближчим часом покриття з’явиться й на Головному залізничному вокзалі.