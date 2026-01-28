Телеканал «Дім» розпочав мовлення в мережі провайдера UPC Slovakia

Канал українського іномовлення «Дім» став доступним абонентам словацького телекомунікаційного оператора UPC Slovakia. Про це йдеться у пресрелізі Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Український канал увійшов до всіх телевізійних пакетів провайдера. Цей крок продовжив співпрацю державного підприємства з компанією, адже в мережі UPC Slovakia вже транслюється канал FREEДОМ, призначений для російськомовної аудиторії.

На словацькому ринку «Дім» транслюється через супутник HOTBIRD-13G. Окрім цього, канал можна дивитися на міжнародних OTT-платформах та в мережах місцевих провайдерів Antik Telecom, GoNet s.r.o й FotelkaTV.

UPC Broadband Slovakia належить до провідних телекомунікаційних операторів країни. Компанія надає послуги інтернету, цифрового телебачення й фіксованого телефонного зв’язку домогосподарствам і бізнесу. Зокрема, оператор обслуговує понад 600 тисяч домогосподарств через власну широкосмугову мережу, яка охоплює понад 80 міст Словаччини.

Абонентам UPC доступні два основні телевізійні пакети: Fun з понад 120 каналами та Mega зі 155 каналами. Контент охоплює локальні й міжнародні програми, спортивні, дитячі, новинні та розважальні канали. Дивитися можна на телевізорах, смартфонах, планшетах і комп’ютерах через застосунок UPC TV.

Сервіс підтримує одночасний перегляд на трьох пристроях і забезпечує доступ у межах Європейського Союзу. Серед функціональних можливостей — 7-денний архів програм, пауза ефіру, перемотування й перегляд обраних передач у зручний час. Керувати налаштуваннями можна через мобільний застосунок (доступний у Google Play та App Store) або пристрої Smart TV із підтримкою UPC TV.

Раніше ми повідомляли, що телеканал «Дім» розпочав мовлення у мережі найбільшого оператора Чорногорії.