МОН затвердило методичні рекомендації щодо фільтрації інтернет-контенту у школах

Міністерство освіти і науки (МОН) розробило методичні рекомендації щодо фільтрації доступу до інтернету в закладах освіти. Документ створили у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку), Службою безпеки України (СБУ), Кіберполіцією й Асоціацією IT-Ukraine.

Документ визначає захист дітей від шкідливого цифрового контенту першочерговим завданням у процесі цифровізації освітніх закладів. Розроблені рекомендації окреслюють конкретні технічні механізми й організаційні заходи для створення безпечного інтернет-простору для учнів.

Методичні рекомендації пропонують триступеневу систему захисту цифрової інфраструктури освітніх закладів. На рівні інтернет-провайдера документ радить активувати послугу централізованої фільтрації «Чистий Інтернет». Цей рівень забезпечує базовий захист ще до того, як трафік надходить до освітнього закладу.

Другий рівень захисту працює безпосередньо в мережевій інфраструктурі школи. Зокрема, адміністратори мають налаштувати DNS-фільтрацію, щоб блокувати небажані ресурси вже на етапі перетворення доменних імен. Крім того, варто ввімкнути функцію безпечного пошуку SafeSearch в усіх пошукових системах і розмежувати мережу для різних груп користувачів.

Третій захисний рівень охоплює налаштування окремих пристроїв. Документ радить використовувати вбудовані засоби безпеки у веббраузерах, а також функції батьківського контролю на комп’ютерах і планшетах, з яких користуються учні.

Методичні рекомендації містять докладний перелік категорій контенту, до яких варто обмежити доступ. До переліку входять матеріали зі сценами насильства, пропаганда тероризму й розпалювання ворожнечі між різними групами населення. Також треба блокувати інформацію про виробництво, поширення та вживання наркотиків, алкогольних і тютюнових виробів, відомості про придбання зброї. Документ радить блокувати азартні ігри, контент для дорослих і різноманітні цифрові загрози, зокрема фішингові сайти та шкідливі програми.

Крім того, документ містить посилання на освітні ресурси з питань кібергігієни. Ці матеріали призначені для вчителів, батьків та учнів і допомагають підвищити рівень цифрової грамотності всіх учасників освітнього процесу.

Розроблені рекомендації відповідають завданням Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Під час їх підготовки врахували принципи цифрової доступності й забезпечення рівного доступу до безпечного освітнього середовища для всіх здобувачів освіти, незалежно від їхніх індивідуальних потреб.

Повний текст наказу та методичних рекомендацій доступний на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.