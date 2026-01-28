UARU

MEGOGO покаже вирішальний матч України проти Чехії на футзальному Євро-2026

MEGOGO покаже матч України проти Чехії на футзальному Євро-2026

28 січня збірна України зіграє проти Чехії останній матч групового етапу чемпіонату Європи з футзалу-2026. Зустріч на Арені Рига почнеться о 20:30 за київським часом.

Поєдинок покаже OTT-платформа MEGOGO – офіційний мовник турніру. Трансляцію можна подивитися за передплатами «Спорт» та у всіх пакетах «MEGOPACK». Переглянути матч можна в підрозділі «Футзал» розділу «Спорт», а також на каналі «MEGOGO Футбол 2».

Гру коментуватиме Сергій Лукʼяненко. За пів години до початку, о 20:00, розпочнеться студія. Експертом виступить Олег Шуст – багаторазовий чемпіон України у складі Інтеркаса й досвідчений тренер.

Збірна України посідає друге місце у групі з трьома очками після перемоги над Литвою (4:1). Для виходу в плей-оф команді Олександра Косенка достатньо нічиєї з чеською командою. Вірменія з шістьма очками вже забезпечила собі путівку в наступний раунд, тоді як Чехія й Литва мають по одному очку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Медіасервіс транслюватиме всі матчі завершального туру групового етапу, окрім гри Білорусь – Словенія. MEGOGO принципово не показує поєдинки за участю представників країни-терориста та її союзників.

Розклад трансляцій третього туру:

28 січня:

  • 17:30 – Грузія – Франція – MEGOGO Футбол 1
  • 17:30 – Латвія – Хорватія – MEGOGO Футбол 2 / MEGOGO СПОРТ
  • 20:00 – Студія до матчу Чехія – Україна – MEGOGO Футбол 2
  • 20:30 – Чехія – Україна – MEGOGO Футбол 2
  • 20:30 – Литва – Вірменія – MEGOGO Футбол 13

29 січня:

  • 18:30 – Іспанія – Бельгія – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ
  • 21:30 – Португалія – Польща – MEGOGO Футбол 6
  • 21:30 – Італія – Угорщина – MEGOGO Футбол 7
