lifecell запустив тестову 5G-мережу у Бородянці

Мобільний оператор lifecell увімкнув у Бородянці на Київщині пілотну 5G-мережу на частотах 3500 МГц. Після Львова Бородянка стала другим населеним пунктом в Україні, де lifecell тестує технологію нового покоління.

Усі абоненти оператора можуть користуватися послугою безплатно. Для цього треба перебувати в зоні покриття – центральній частині селища, мати смартфон з підтримкою 5G, USIM або eSIM-картку й актуальну версію операційної системи з відповідними налаштуваннями.

Тестова мережа працює за стандартом NSA (Non-Standalone), тобто радіочастина 5G функціонує разом з наявною інфраструктурою 4G, яка керує передаванням даних між пристроєм абонента й мережею. Це дає змогу швидше запускати технологію на наявній інфраструктурі та аналізувати поведінку мережі під реальним навантаженням.

Вибір невеликого населеного пункту для тестування має стратегічне значення. Оператор може вивчити роботу мережі п’ятого покоління в різних умовах – від високої щільності користувачів і забудови у мегаполісах до компактної міської інфраструктури з меншою кількістю абонентів та іншими обсягами трафіку. Це дає можливість зібрати репрезентативні дані, перевірити стабільність роботи в різних середовищах і сформувати оптимальну модель масштабування технології в усій країні.

Технологія забезпечує пікові швидкості понад 1 Гбіт/с і до десяти разів вищі середні показники порівняно з LTE. Абоненти зможуть безперешкодно користуватися хмарними сервісами, дивитися відео високої якості без затримок, швидко завантажувати великі файли, грати в онлайн-ігри, використовувати VR/AR-технології та розвивати IoT-екосистеми для міських сервісів і бізнес-потреб.

Тестування 5G у Львові показало реальні можливості мережі. Середнє добове споживання трафіку абонентами lifecell перевищує 1,5 ТБ, максимальна швидкість передавання даних сягала 1,5 Гбіт/с, а середня – близько 500 Мбіт/с. Пікова кількість одночасних сесій досягала 835, а максимальна кількість активних користувачів протягом години – понад 3600, що дає змогу аналізувати поведінку мережі під високим навантаженням.

Наразі покриття зосереджене в центральній частині Бородянки, зокрема на частинах вулиць Вокзальної, Центральної й прилеглих до них. Наявність сигналу може залежати від розташування та щільності забудови, а доступ до мережі нового покоління може бути обмеженим у приміщеннях.

Щоб користуватися послугою, абонентам потрібен смартфон з підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), USIM або eSIM-картка, актуальна версія операційної системи та достатній обсяг трафіку в тарифному плані.