«Київстар» запустив тестову мережу 5G у Бородянці

28 січня «Київстар» запустив пілотну 5G-зону на Київщині. Після тестування технології у Львові оператор обрав для розширення проєкту селище Бородянка, яке активно відновлюється після руйнувань внаслідок бойових дій. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вибір локації для другої тестової зони не випадковий. Попри те, що Бородянка є одним із найбільш постраждалих населених пунктів Київської області внаслідок бойових дій й окупації, громада демонструє приклад системного відновлення. Відтак запуск 5G слугує інструментом для випробування цифрових рішень, які можуть прискорити відбудову інфраструктури й розвиток сервісів для жителів і місцевої влади.

За словами СЕО «Київстар» Олександра Комарова, Бородянка швидко відновлюється, тому впровадження 5G відкриває можливість інтегрувати сучасні цифрові рішення безпосередньо під час відбудови. Це дозволить перевірити практичну користь таких технологій для громад під час відновлення.

Компанія провела масштабну підготовку всіх сегментів мережі перед офіційним запуском. Зокрема, перевірила сумісність обладнання з військовими технологіями. Базові станції нового стандарту ввели в експлуатацію в центрі селища й прилеглих районах. Загалом тестова зона охоплює територію близько 3,5 квадратних кілометрів.

Мережа працює у частотному діапазоні 3500 МГц. Швидкість передачі даних залежить від навантаження й варіюється від 600-700 Мбіт/с до пікових показників 1,5-1,7 Гбіт/с.

Для використання технології абонентам потрібен смартфон із підтримкою 5G й встановленими останніми оновленнями, SIM-картка формату USIM (ідентична картці для 4G) й перебування в зоні покриття. Тарифікація здійснюється згідно з умовами наявного тарифного плану.

У Бородянці також працює функція вхідного роумінгу. Іноземні абоненти можуть автоматично під’єднуватися до 5G-мережі за наявності активних роумінгових угод між їхніми операторами й «Київстар».

Оператор підкреслює, що повноцінне впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни. Водночас тестування нових технологій не впливає на розвиток чинної інфраструктури — компанія продовжує розширювати покриття 4G по всій країні.