Scroll.media: угоди між «Київстар» і Comfy не буде

Телекомунікаційний оператор «Київстар» не викупить мережу магазинів електроніки й побутової техніки Comfy, попри повідомлення про можливу угоду. Про це пише Scroll.media з посиланням на учасників ринку.

Днями Forbes Ukraine опублікував інформацію про те, що компанії перебувають на завершальному етапі переговорів і можуть оголосити про угоду найближчими днями. Проте джерела Scroll.media стверджують протилежне, називаючи кілька причин неможливості такої трансакції.

Переговори між «Київстар» і Comfy розпочалися влітку 2025 року. Водночас телекомунікаційний оператор тоді завершував іншу угоду — з GigaCloud. За словами учасників ринку, компанія загалом розглядає широкий спектр потенційних об’єктів для поглинання, й Comfy була лише однією з таких цілей.

Ключова перешкода для угоди — питання контролю над бізнесом. Власники Comfy хочуть зберегти управління компанією, тоді як «Київстар» традиційно купує виключно контрольні пакети акцій. Зокрема, оператор отримав контрольну частку в Helsi з подальшим повним викупом, майже повний контроль над Uklon, а також понад 80% у ще не завершеній угоді з GigaCloud.

Друга суттєва розбіжність стосується вартості компанії. За інформацією Scroll.media, «Київстар» запропонував за всю компанію 150 млн доларів, тоді як раніше йшлося про оцінку Comfy у 300-350 млн доларів. Експерти ринку, опитані виданням, вважають, що така висока оцінка не збігається з реальною вартістю ритейлера.

Після угоди з Uklon M&A-команда «Київстар» дотримується політики мінімізації витрат на поглинання. Тому оператор не готовий платити значну премію за компанію в умовах складного ринку й повномасштабної війни. Саме питання ціни стало причиною, через яку «Київстар» не зміг домовитися з освітнім сервісом BUKI.

Крім того, телекомунікаційному оператору потрібен маркетплейс, а не класичний ритейл. У Comfy такої платформи немає, її створення зайняло б кілька років і вимагало б значних додаткових інвестицій. Навіть приклад monobank та Мономаркет показує, наскільки складно побудувати маркетплейс, навіть якщо є великі ресурси й лояльна клієнтська база. Натомість телекомунікаційному оператору більше підійшла б компанія з готовою маркетплейс-платформою, наприклад Rozetka.

Водночас Comfy продовжує вести переговори про можливий продаж компанії або її частки з іншими потенційними покупцями. На ринку ходять чутки про велику польську компанію, що веде діалог з українським ритейлером. Scroll.media також повідомляє про українського гравця, зацікавленого в придбанні «лідера з техніки й гаджетів».

Остаточну угоду поки що не укладено, проте переговори перебувають в активній фазі. За інформацією видання, власник Comfy Станіслав Роніс ще не дійшов остаточної угоди з потенційними покупцями, але діалог уже на завершальному етапі.