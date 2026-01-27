Rakuten Viber: 66% українців особисто стикалися з кібершахраями

Rakuten Viber провів щорічне опитування й з’ясував, що більшість респондентів мала справу зі зловмисниками в мережі. Водночас зросла зацікавленість громадян питаннями цифрової безпеки. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У дослідженні, приуроченому до Дня захисту даних, взяли участь понад 35 тисяч користувачів офіційного каналу компанії в Україні. Результати показали: 66% опитаних особисто натрапляли на кібершахраїв протягом останнього року (62% роком раніше). Ще 27% респондентів чули про такі випадки від оточення (30% у 2025 році). Лише 7% учасників опитування взагалі не стикалися з цією проблемою (8% у 2025 році).

Порівняно з початком 2025 року кількість користувачів, які зіткнулися з онлайн-зловмисниками, зросла на 4 відсоткових пункти. Така статистика демонструє посилення активності шахраїв у цифровому просторі.

Водночас українці почали активніше цікавитися питаннями кібербезпеки. Понад половина опитаних (52%) заявили: роблять усе можливе для поглиблення знань у цій сфері. Це на 13 відсоткових пунктів більше, ніж показали результати аналогічного опитування на початку 2025 року. Водночас частка тих, хто не цікавиться питаннями цифрової безпеки, скоротилася з 28% до 17%.

Серед респондентів також збільшилася кількість тих, хто вважає себе експертами у сфері кібербезпеки. Зокрема, 9% учасників опитування повідомили: їхні знання досягли рівня, достатнього для проведення лекцій із цієї теми. Роком раніше таку відповідь обрали лише 5% користувачів.

Продовжуючи тему цифрової безпеки, платформа з’ясувала основні занепокоєння українців під час онлайн-покупок. Найбільше респондентів (57%) турбує ймовірність того, що товар не відповідатиме очікуванням. Інші ключові занепокоєння розподілилися так: 5% хвилює можливість натрапити на фейковий магазин, 5% побоюються несвоєчасної доставки або її відсутності, 4% турбує потенційний доступ шахраїв до банківської картки.

Водночас 19% опитаних повідомили: взагалі уникають онлайн-покупок, тоді як 7% заявили про відсутність будь-яких занепокоєнь під час використання інтернет-торгівлі.

Компанія нагадала користувачам про ключові функції безпеки платформи. Для захисту від небажаних контактів рекомендують активувати ідентифікацію абонентів та функцію запитів на повідомлення. Перша опція автоматично позначатиме дзвінки з невідомих номерів як потенційно безпечні або небезпечні, друга — переспрямовуватиме повідомлення від незнайомців у окрему папку.

Для безпечних покупок платформа радить звертати увагу на блакитну галочку біля назви профілю — вона підтверджує проходження офіційної перевірки. Водночас користувачам не слід передавати особисті дані, зокрема паролі, реквізити банківських карток і коди з SMS-повідомлень.

Бізнесам для конфіденційної комунікації рекомендують використовувати повідомлення SecurePlus — вони дають змогу перевіряти номери одержувачів на підозрілу активність у режимі реального часу. Для швидкої верифікації клієнтів компанія пропонує надсилати одноразові паролі (OTP).

Опитування проводили у форматі анонімного онлайн-дослідження. Ключову вікову групу респондентів становили користувачі 34-45 років, при цьому понад половину учасників було віком до 45 років.