Країни Балтії будують єдину 5G-мережу вздовж автомагістралі Via Baltica

Естонія, Латвія та Литва реалізують спільний проєкт зі створення безперервної 5G-мережі вздовж автомагістралі Via Baltica — від Таллінна до литовсько-польського кордону. Роботи стартували на початку 2025 року й триватимуть до кінця 2027 року.

Ініціатива отримала назву 5G-BALTICS і охоплює три балтійські держави — Естонію, Латвію та Литву. Фінансування здійснюють із комбінованих джерел: загальний бюджет становить 16,5 мільйона євро, половину цієї суми виділяє європейський фонд Connecting Europe Facility (CEF). У цьому транскордонному проєкті бере участь естонський оператор Tele2. Він відповідає за будівництво базових станцій 5G із використанням обладнання Nokia. Загальна довжина траси, яку обладнають новою інфраструктурою, становить 663 кілометри.

Танел Саррі, директор із технологій Tele2 Eesti, наголосив на стратегічному значенні проєкту для регіону. «Via Baltica становить критично важливу транспортну артерію для балтійських держав, нею щодня користуються тисячі громадян і комерційних структур», — зазначив керівник. Відтак основне завдання — забезпечити стабільний швидкісний інтернет-зв’язок уздовж усього автошляху, щоб мандрівники могли без перешкод працювати й спілкуватися в дорозі. Особливу увагу приділено прикордонним ділянкам, де зазвичай виникають перебої через перемикання між операторами різних країн. Зокрема, Tele2 вперше в регіоні тестуватиме спеціальне рішення для безперервного з’єднання під час перетину державних меж.

Технічна реалізація проєкту передбачає різні обсяги робіт у кожній країні. В Естонії встановлять вісім нових базових станцій та відповідну кількість щогл для обладнання 5G. Латвія отримає найбільший обсяг інфраструктури — 27 базових станцій разом із прокладанням 195 кілометрів оптоволоконних ліній. У Литві встановлять 15 щогл та обладнають 20 активних точок доступу. Окрім того, у Латвії будують абсолютно нову оптоволоконну мережу, тоді як Естонія й Литва зосередяться на модернізації наявних базових мереж. Tele2 забезпечить усю інфраструктуру необхідним обладнанням для стабільної роботи 5G-з’єднання на всій протяжності маршруту.

Реалізація ініціативи принесе користувачам низку практичних переваг. Окрім високої швидкості передавання даних, система дасть змогу впроваджувати інтелектуальні системи регулювання транспортних потоків та обмінюватися актуальною дорожньою інформацією в режимі реального часу. Це також підвищить загальний рівень безпеки руху на автомагістралі. Для бізнесу стабільний 5G-зв’язок відкриває можливості оптимізації логістичних процесів і розширення сервісних послуг. Водночас приватні користувачі матимуть у дорозі той самий рівень доступу до цифрових сервісів, що й удома чи в офісі.