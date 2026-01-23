UARU

UARU

TikTok залишається в США після угоди з американськими інвесторами

Новини
TikTok США
Фото: Omer Taha Cetin | Anadolu | Getty Images

Китайська компанія ByteDance Ltd. завершила створення спільного підприємства (СП) у США за участі Oracle та низки американських інвесторів. Угода дає змогу відеоплатформі TikTok працювати в країні під контролем місцевих структур і знімає загрозу національної заборони. Про це повідомляє Bloomberg.

До нової компанії увійшли три керівні інвестори: Silver Lake, Oracle і MGX. Кожен із них володіє 15-відсотковим пакетом акцій СП. ByteDance зберегла за собою 19,9% акцій. Серед інвесторів — Susquehanna, Dragoneer, DFO та сімейний офіс Майкла Делла, який очолює раду директорів Dell.

- Реклама -

СП очолив Адам Прессер, який чотири роки керував американськими операціями TikTok. Раніше він працював у TikTok USDS і консалтинговій компанії Booz Allen Hamilton.

Раду директорів нової структури переважно сформували з американців. До неї увійшли представники TPG Global, Susquehanna International Group, Silver Lake, DXC Technology, Oracle і MGX. Водночас ByteDance зберігає контроль над рекламним підрозділом TikTok у США і підрозділом електронної комерції TikTok Shop.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Угоду завершили після того, як у січні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про передачу американській компанії контролю над половиною активів TikTok у країні. Попри встановлені короткі терміни укладання угоди, президент кілька разів продовжував дедлайни. Це дало змогу сторонам опрацювати остаточну структуру СП.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Канали українського іномовлення розширили присутність у країнах Балтії

ДП «МПІУ» уклало угоди з новими провайдерами Литви й Латвії. Канали українського іномовлення FREEДОМ та «Дім» стали доступні ширшій аудиторії.
Новини

lifecell значно розширив покриття PON-інтернету у Вінниці

lifecell збільшив покриття PON-інтернету у Вінниці у понад 15 разів. Доступ до технології отримали 85 000 квартир у 1100 будинках міста.
Новини

SWEET.TV запустить українські версії легендарних світових шоу

SWEET.TV оголосив про запуск українських версій легендарних світових шоу, зокрема «Вгадай мелодію», Star Academy та So You Think You Can Dance.
Новини

Мобільні оператори обладнали генераторами понад 8 тисяч базових станцій

Українські оператори мобільного зв'язку придбали понад 15 тисяч генераторів. Вони вже працюють на 8 тисячах базових станцій по всій країні.
Новини

«Київстар» купує частку в мережі електроніки Comfy — Forbes

«Київстар» купує до 50% найбільшої мережі електроніки Comfy. Загальна вартість мережі становить $300 млн. Про угоду можуть оголосити наступного тижня.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати