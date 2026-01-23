Китайська компанія ByteDance Ltd. завершила створення спільного підприємства (СП) у США за участі Oracle та низки американських інвесторів. Угода дає змогу відеоплатформі TikTok працювати в країні під контролем місцевих структур і знімає загрозу національної заборони. Про це повідомляє Bloomberg.

До нової компанії увійшли три керівні інвестори: Silver Lake, Oracle і MGX. Кожен із них володіє 15-відсотковим пакетом акцій СП. ByteDance зберегла за собою 19,9% акцій. Серед інвесторів — Susquehanna, Dragoneer, DFO та сімейний офіс Майкла Делла, який очолює раду директорів Dell.

СП очолив Адам Прессер, який чотири роки керував американськими операціями TikTok. Раніше він працював у TikTok USDS і консалтинговій компанії Booz Allen Hamilton.

Раду директорів нової структури переважно сформували з американців. До неї увійшли представники TPG Global, Susquehanna International Group, Silver Lake, DXC Technology, Oracle і MGX. Водночас ByteDance зберігає контроль над рекламним підрозділом TikTok у США і підрозділом електронної комерції TikTok Shop.

Угоду завершили після того, як у січні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про передачу американській компанії контролю над половиною активів TikTok у країні. Попри встановлені короткі терміни укладання угоди, президент кілька разів продовжував дедлайни. Це дало змогу сторонам опрацювати остаточну структуру СП.