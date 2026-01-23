SWEET.TV запустить українські версії легендарних світових шоу

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV оприлюднив програму створення власного контенту на 2026 рік. Платформа адаптує для української аудиторії формати розважальних програм, що здобули десятки нагород та багатомільйонну аудиторію в понад 70 країнах світу. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Серед оголошених проєктів — музичне шоу «Вгадай мелодію», один з найдавніших телевізійних форматів, у якому свого часу взяли участь Фредді Мерк’юрі та Елвіс Преслі. Платформа також готує до запуску гумористичну програму британського походження «Впізнай брехню» за участю команди «Леви на джипах».

Платформа також виробить міжнародні талант-шоу Star Academy і So You Think You Can Dance. В Україні ці формати раніше транслювали як «Фабрика зірок» і «Танцюють всі», однак нова адаптація матиме сучасне прочитання з наголосом на українську культуру. Окрім того, стартує пригодницьке тревел-шоу Destination X, присвячене мандрівкам Україною.

Водночас триває кастинг на другий сезон психологічного реаліті «Зрадники», яке восени минулого року мало високі показники переглядів. «Наша місія — створювати якісний український контент для українців. Ми гостро відчуваємо потребу глядачів у легкому й позитивному контенті, який би міг хоча б ненадовго морально підтримати українців і дати сили боротися далі», — зазначила керівниця продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська.

Компанія також оголосила про запуск другого продакшну Big Entertainment show SWEET.TV Originals. Його очолив креативний продюсер Володимир Завадюк, відомий своєю роботою над найрейтинговішими шоу країни. «Для мене неймовірна честь і велика відповідальність — долучитися до команди SWEET.TV та виробляти проєкти зі змістом. SWEET.TV переконує: неможливе — можливо. Платформа — це наступний крок у розвитку контент-індустрії», — прокоментував Завадюк.

SWEET.TV запустив власне виробництво 2025 року. Серед перших проєктів продакшну — соціальне реаліті «Сюрприз для родини», шоу «Зрадники», серіали «Ховаючи колишню» й «Життя на трьох», документальний фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». За даними платформи, оригінальний контент набрав понад 5 мільйонів переглядів і увійшов до топу того, що дивилися українці на SWEET.TV у новорічні свята.