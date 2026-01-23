UARU

Мобільні оператори обладнали генераторами понад 8 тисяч базових станцій

Новини
Базова станція мобільного оператора
Фото: morfous/Getty Images.

Українські оператори мобільного зв’язку придбали понад 15 тисяч генераторів для безперебійної роботи телекомунікаційної інфраструктури під час відключень електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Наразі генератори працюють на понад 8 тисячах базових станцій по всій країні. Такий крок дає змогу підтримувати стабільний мобільний зв’язок навіть за умов тривалих енергетичних криз.

Прем’єр-міністерка провела робочу зустріч із представниками провідних операторів мобільного зв’язку. Учасники обговорили поточний стан розвитку телекомунікаційної мережі. Головним пріоритетом визначили гарантування якісного зв’язку для всіх регіонів країни — незалежно від ситуації з енергопостачанням.

На зустрічі окремо обговорили формування достатніх запасів пального для безперебійної роботи генераторів. Тому оператори зараз працюють над створенням резервів паливно-мастильних матеріалів, щоб забезпечити тривалу автономну роботу базових станцій.

Телекомунікаційні компанії зосередили зусилля на підтриманні стабільного покриття голосовим зв’язком і на надійній передачі текстових повідомлень. Таке покриття має працювати в будь-яких умовах енергозабезпечення. Це критично важливо для життєзабезпечення громадян і функціонування територіальних громад.

Нагадаємо — у листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX. Цей законодавчий акт спрямований на підвищення стабільності й якості мобільного інтернету та зв’язку, що має особливе значення в умовах воєнного часу.

