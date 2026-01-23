UARU

lifecell значно розширив покриття PON-інтернету у Вінниці

Оптичний інтернет PON
Shutterstock

Група компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) суттєво збільшила потужності оптичної мережі у Вінниці в межах масштабної модернізації фіксованої інфраструктури. Завдяки цьому кількість квартир із доступом до сучасного PON-інтернету зросла у понад 15 разів, а попит на послугу збільшився у 2,6 раза. Про це повідомляє пресофіс lifecell.

Протягом 2025 року компанія під’єднала до оптичної мережі понад 1000 багатоповерхових будинків. Унаслідок цього близько 85 000 квартир у 1100 будинках Вінниці отримали змогу користуватися PON-технологією. Це у понад 15 разів перевищує показники 2024 року.

Роботи охопили найбільші райони міста. Так, модернізацію провели у Вишеньках, Слов’янці, на Поділлі, в Центрі, Свердловському масиві, а також у Ближньому й Дальньому Замості. Нині близько 80% фіксованої мережі lifecell у місті працює на PON-інфраструктурі.

Технологія Passive Optical Network (PON) поступово витісняє застарілі стандарти Ethernet, FTTB та DOCSIS. Вона забезпечує швидкість передавання даних до 1 Гбіт/с і стабільну роботу навіть під час знеструмлень за умови резервного живлення абонентського обладнання. Ця особливість робить PON оптимальним рішенням для користувачів із високим рівнем онлайн-активності, які потребують безперебійного доступу до мережі під час відключень електроенергії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Компанія пропонує вінничанам кілька варіантів під’єднання до швидкісного безлімітного інтернету. Чинні абоненти lifecell можуть додати послугу «Домашній інтернет lifecell» за 50 грн на 4 тижні до деяких тарифних планів. Також доступна пакетна пропозиція «Лайфсет» від 100 грн на 4 тижні, яка поєднує домашній інтернет, мобільний зв’язок і цифрове телебачення.

Вінниця демонструє одні з найвищих темпів приросту абонентської бази фіксованого оптичного інтернету. У 2025 році попит на домашній інтернет від lifecell збільшився у 2,6 раза порівняно з 2024 роком. Водночас конвергентні тарифи «3 в 1», які поєднують кілька послуг в одному пакеті за вигідною ціною, вже обирає 43% користувачів.

Робота з модернізації мережі триває. До кінця 2026 року група компаній DVL планує повністю відмовитися від технології DOCSIS і перевести всю фіксовану мережу міста на сучасну PON-інфраструктуру.

Проєкт модернізації фіксованих мереж групи компаній DVL розпочався у 2024 році. Окрім Вінниці, активне будівництво ведеться у Києві, Львові, Дніпрі й Харкові. Цього року компанія планує вкласти в розвиток енергостійких фіксованих мереж 80 млн грн і побудувати PON-мережу для 175 000 квартир у 2265 багатоквартирних будинках.

Редакція Mediasat
