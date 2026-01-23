lifecell значно розширив покриття PON-інтернету у Вінниці

Група компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) суттєво збільшила потужності оптичної мережі у Вінниці в межах масштабної модернізації фіксованої інфраструктури. Завдяки цьому кількість квартир із доступом до сучасного PON-інтернету зросла у понад 15 разів, а попит на послугу збільшився у 2,6 раза. Про це повідомляє пресофіс lifecell.

Протягом 2025 року компанія під’єднала до оптичної мережі понад 1000 багатоповерхових будинків. Унаслідок цього близько 85 000 квартир у 1100 будинках Вінниці отримали змогу користуватися PON-технологією. Це у понад 15 разів перевищує показники 2024 року.

Роботи охопили найбільші райони міста. Так, модернізацію провели у Вишеньках, Слов’янці, на Поділлі, в Центрі, Свердловському масиві, а також у Ближньому й Дальньому Замості. Нині близько 80% фіксованої мережі lifecell у місті працює на PON-інфраструктурі.

Технологія Passive Optical Network (PON) поступово витісняє застарілі стандарти Ethernet, FTTB та DOCSIS. Вона забезпечує швидкість передавання даних до 1 Гбіт/с і стабільну роботу навіть під час знеструмлень за умови резервного живлення абонентського обладнання. Ця особливість робить PON оптимальним рішенням для користувачів із високим рівнем онлайн-активності, які потребують безперебійного доступу до мережі під час відключень електроенергії.

Компанія пропонує вінничанам кілька варіантів під’єднання до швидкісного безлімітного інтернету. Чинні абоненти lifecell можуть додати послугу «Домашній інтернет lifecell» за 50 грн на 4 тижні до деяких тарифних планів. Також доступна пакетна пропозиція «Лайфсет» від 100 грн на 4 тижні, яка поєднує домашній інтернет, мобільний зв’язок і цифрове телебачення.

Вінниця демонструє одні з найвищих темпів приросту абонентської бази фіксованого оптичного інтернету. У 2025 році попит на домашній інтернет від lifecell збільшився у 2,6 раза порівняно з 2024 роком. Водночас конвергентні тарифи «3 в 1», які поєднують кілька послуг в одному пакеті за вигідною ціною, вже обирає 43% користувачів.

Робота з модернізації мережі триває. До кінця 2026 року група компаній DVL планує повністю відмовитися від технології DOCSIS і перевести всю фіксовану мережу міста на сучасну PON-інфраструктуру.

Проєкт модернізації фіксованих мереж групи компаній DVL розпочався у 2024 році. Окрім Вінниці, активне будівництво ведеться у Києві, Львові, Дніпрі й Харкові. Цього року компанія планує вкласти в розвиток енергостійких фіксованих мереж 80 млн грн і побудувати PON-мережу для 175 000 квартир у 2265 багатоквартирних будинках.