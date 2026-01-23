Канали українського іномовлення розширили присутність у країнах Балтії

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ») уклало угоди з кількома провайдерами телекомунікаційних послуг у Литві й Латвії. Завдяки цьому канали українського іномовлення FREEДОМ та «Дім» стали доступні для ширшої аудиторії регіону. Про це йдеться в пресрелізі ДП «МПІУ».

У Литві партнерами ДП «МПІУ» стали компанії Splius, Etanetas та Parabolė. Натомість у Латвії телеканал «Дім» приєднався до провайдерів Starnet і Netvision, які вже транслюють FREEДОМ. Зараз обидва телеканали показують у балтійських країнах через супутникове мовлення, міжнародні OTT-платформи, а також національні кабельні й IPTV-мережі.

Оператор Splius став новим партнером української платформи іномовлення в Литві. Абоненти компанії отримали доступ до обох телеканалів. Провайдер забезпечує перегляд каналів у прямому ефірі в HD-якості з інтерактивними можливостями, зокрема функціями паузи, перемотування й архівом програм. Контент доступний на Smart TV, комп’ютерах, смартфонах і планшетах.

Телеканал «Дім» також посилив присутність у Литві через провайдерів Etanetas та Parabolė, які раніше вже транслювали канал FREEДОМ. Канал увійшов до всіх тарифних пропозицій цих операторів. Etanetas надає високошвидкісний інтернет, IPTV та цифрові рішення для приватних користувачів і бізнесу. Компанія забезпечує доступ до каналів у прямому ефірі, архіву програм й інтерактивних функцій на різних пристроях. Своєю чергою, Parabolė пропонує послуги кабельного, цифрового й IPTV-телебачення, високошвидкісного інтернету з підтримкою HD- та 4K-трансляцій.

На латвійському ринку телеканал «Дім» з’явився в пакетах провайдерів Starnet і Netvision. У Starnet канал включили до безкоштовних пропозицій. Компанія надає послуги високошвидкісного інтернету, кабельного й цифрового телебачення, інтерактивного ТБ з функціями архіву, паузи та перемотування, фіксованої телефонії й відеоспостереження.

Провайдер Netvision пропонує абонентам оптичний або кабельний інтернет, IPTV з понад 130 каналами та стандартне кабельне телебачення. Сервіс підтримує перегляд на Smart TV, комп’ютерах, смартфонах і планшетах з функціями архіву, паузи й перемотування. Канал «Дім» входить до базового пакету оператора.

Детальнішу інформацію про сервіси та карту покриття українського іномовлення можна знайти на офіційних сайтах телеканалів «Дім» і FREEДОМ. Нагадаємо, нещодавно обидва канали також розширили свою присутність на міжнародних OTT-платформах.