З 21 квітня 2026 року «Київстар» розпочне черговий етап модернізації телекомунікаційної інфраструктури. Оператор виведе з експлуатації технологію 3G у декількох населених пунктах Кіровоградської, Одеської, Вінницької й Полтавської областей і перерозподілить звільнений частотний ресурс на користь мережі 4G. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Цей крок — частина довгострокової стратегії розвитку телекомунікаційної мережі оператора. Виведення застарілих технологій дасть змогу поліпшити якість і швидкість роботи LTE, а також підготувати інфраструктуру до масового запуску 5G не лише у Львові, де вже відбувся пілотний запуск, а й в інших регіонах країни.

На Кіровоградщині модернізація охопить Гайворон, Новомиргород, Новоукраїнку, Знам’янку й Долинську. Крім того, зміни відбудуться в Голованівському й Кіровоградському районах.

Найбільше населених пунктів охопить модернізація на Одещині. Зокрема, користувачі в Затоці, Кілії, Рені й Арцизі отримають кращу якість мобільного інтернету завдяки перерозподілу частот. Водночас зміни відбудуться в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Болградському, Березівському, Подільському й Роздільнянському районах, а також у містах Балта й Подільськ.

На Вінниччині модернізація охопить обласний центр, а також Вінницький район і місто Немирів. На Полтавщині «Київстар» відключить технологію 3G у Лубнах і Хоролі, а також у Лубенському, Миргородському й Полтавському районах.

Варто нагадати, що раніше «Київстар» також повідомляв про відключення 3G з 7 квітня 2026 року в Рівненській, Волинській, Черкаській і Чернігівській областях. Таким чином, оператор послідовно виводить з експлуатації мережу 3G у різних регіонах України, оптимізуючи використання частотного ресурсу.