«Київстар» купує частку в мережі електроніки Comfy — Forbes

Провідний український телекомунікаційний оператор «Київстар» завершує підготовку до купівлі значної частки у мережі магазинів електроніки й побутової техніки Comfy. За інформацією Forbes Ukraine, сторони можуть оголосити про угоду протягом найближчого тижня.

Угода стане черговим кроком у перетворенні телеком-оператора на екосистемного гравця. Компанія вже володіє медичним сервісом Helsi, а нещодавно завершила купівлю онлайн-сервісу таксі Uklon за 160 мільйонів доларів. Входження у капітал роздрібної мережі дасть «Київстару» змогу створити власний маркетплейс і забезпечити синергію між телекомунікаційними послугами та продажами споживчої електроніки.

За даними видання, переговори між сторонами тривають із середини літа 2025 року. Мажоритарним власником Comfy залишається Станіслав Роніс, який, як очікується, збереже контролюючий пакет акцій мережі. Пресслужба Comfy у відповідь на запит Forbes Ukraine заявила, що ключові бенефіціари зберігають довгостроковий фокус на розвитку бізнесу й не розглядають варіантів, які призведуть до втрати контролю над компанією.

За інформацією джерел видання, «Київстар» придбає частку менеджменту близько 10 відсотків і можливу частину акцій співвласниці Світлани Гуцул, якій належить приблизно 25 відсотків компанії. Частка телеком-оператора може наблизитися до 50 відсотків капіталу мережі.

Представники інвестиційного ринку й екс-керівник великого маркетплейсу повідомили Forbes Ukraine, що компанію Comfy оцінюють у 300 мільйонів доларів. Водночас у Антимонопольному комітеті підтвердили, що на момент публікації новини не отримували від «Київстару» заявок щодо купівлі нових компаній.

Для «Київстару» ця угода відкриває можливості створити комплексну цифрову платформу, яка об’єднає телекомунікаційні послуги, транспортні сервіси, медичні технології й тепер роздрібну торгівлю електронікою. Comfy наразі має мережу зі 115 магазинів і посідає провідні позиції на українському ринку споживчої електроніки та побутової техніки.