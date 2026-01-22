UARU

Blue Origin анонсувала TeraWave — надшвидкий супутниковий інтернет

Terawave

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin оприлюднила проєкт супутникового інтернету TeraWave із симетричною пропускною здатністю в обох напрямках. Система забезпечить швидкість до 6 Тбіт/с оптичними каналами й до 144 Гбіт/с радіоканалами до терміналів кінцевих користувачів.

Заявлені показники продуктивності свідчать, що TeraWave орієнтовано передусім на корпоративний сегмент. Система призначена для підприємств, яким критично потрібне передавання великих обсягів даних із високою пропускною здатністю незалежно від географічного розташування. Зокрема, йдеться про центри обробки даних, промислові об’єкти та віддалені вузли телекомунікаційної інфраструктури. Цільова аудиторія проекту охоплює близько 100 000 клієнтів у всьому світі.

Технічна архітектура майбутньої мережі передбачає розгортання двох орбітальних угруповань. Перше утворять 5408 супутників на низькій навколоземній орбіті (НОО), які працюватимуть у Q/V-діапазоні радіочастот і забезпечуватимуть швидкість до 144 Гбіт/с. Друге сформують 128 апаратів на середній навколоземній орбіті (СОО), котрі використовуватимуть виключно оптичні канали з пропускною здатністю до 6 Тбіт/с.

Blue Origin TeraWave

Ключовою особливістю системи стане застосування міжсупутникових лазерних каналів зв’язку, які об’єднають усі апарати в єдину орбітальну мережу. Такий підхід дасть змогу скоротити затримки в передаванні даних і підвищити загальну продуктивність системи порівняно з традиційними радіочастотними рішеннями.

Компанія планує розпочати розгортання супутникового угруповання TeraWave в четвертому кварталі 2027 року. Конкретний графік запусків поки не оприлюднено, проте очікується, що Blue Origin використовуватиме власну ракету-носій New Glenn для виведення супутників на орбіту. Нагадаємо, в листопаді 2025 року компанія успішно повернула перший ступінь цієї ракети на плавучу платформу в Атлантичному океані, продемонструвавши можливість багаторазового використання носія.

Паралельно з проектами високошвидкісного інтернету галузь рухається до уніфікації стандартів. Нещодавно Airbus оголосив про запуск ініціативи UpNext SpaceRAN для створення єдиного стандарту супутникового 5G-зв’язку на низькій навколоземній орбіті, що також сприятиме інтеграції космічної й наземної інфраструктури.

Редакція Mediasat
