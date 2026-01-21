Компанія Arianespace оголосила дату першого комерційного запуску супутників мережі Amazon Leo, раніше відомої як Project Kuiper. Запуск відбудеться 12 лютого 2026 року з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Про це повідомляє Arianespace та зазначає, що місія стане дебютною для модифікації Ariane 64 — версії ракети-носія з чотирма твердопаливними прискорювачами.

Запуск 32 супутників Amazon Leo відкриє серію з 18 місій за контрактом, підписаним компаніями в 2022 році. Цей політ стане першим із кількох, запланованих для Amazon у 2026 році, хоча точна кількість не уточнюється. Для інтернет-гіганта запуск важливий як спосіб прискорити розгортання власної супутникової мережі, а для Arianespace — це крок до збільшення частоти польотів нової ракети.

Європейський оператор космічних запусків здійснив чотири місії Ariane 6 протягом 2025 року, а в 2026-му планує збільшити їх кількість до семи-восьми. У другій половині цього року компанія перейде на модернізовані твердопаливні прискорювачі P160C, які замінять наявні P120C. Це оновлення збільшить вантажопідйомність Ariane 64 на 10-15%, що дасть змогу виводити більше супутників за один політ.

Arianespace вже сформувала портфель замовлень на 2026 рік, а в 2027-му компанія планує досягти максимальної інтенсивності використання Ariane 6 — до 9-10 місій щороку. Серед перспективних напрямів — участь у створенні європейської суверенної супутникової системи зв’язку IRIS2, для розгортання якої може знадобитися 10-15 запусків з кінця десятиліття.