UARU

UARU

У лютому Ariane 6 вперше запустить відразу 32 супутники Amazon Leo

Новини
Ariane 64
Фото: Arianespace

Компанія Arianespace оголосила дату першого комерційного запуску супутників мережі Amazon Leo, раніше відомої як Project Kuiper. Запуск відбудеться 12 лютого 2026 року з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Про це повідомляє Arianespace та зазначає, що місія стане дебютною для модифікації Ariane 64 — версії ракети-носія з чотирма твердопаливними прискорювачами.

Запуск 32 супутників Amazon Leo відкриє серію з 18 місій за контрактом, підписаним компаніями в 2022 році. Цей політ стане першим із кількох, запланованих для Amazon у 2026 році, хоча точна кількість не уточнюється. Для інтернет-гіганта запуск важливий як спосіб прискорити розгортання власної супутникової мережі, а для Arianespace — це крок до збільшення частоти польотів нової ракети.

- Реклама -

Європейський оператор космічних запусків здійснив чотири місії Ariane 6 протягом 2025 року, а в 2026-му планує збільшити їх кількість до семи-восьми. У другій половині цього року компанія перейде на модернізовані твердопаливні прискорювачі P160C, які замінять наявні P120C. Це оновлення збільшить вантажопідйомність Ariane 64 на 10-15%, що дасть змогу виводити більше супутників за один політ.

Arianespace вже сформувала портфель замовлень на 2026 рік, а в 2027-му компанія планує досягти максимальної інтенсивності використання Ariane 6 — до 9-10 місій щороку. Серед перспективних напрямів — участь у створенні європейської суверенної супутникової системи зв’язку IRIS2, для розгортання якої може знадобитися 10-15 запусків з кінця десятиліття.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

MEGOGO отримав ексклюзивні права на трансляцію чемпіонату Європи з футзалу

MEGOGO отримав ексклюзивні права на показ футзального Євро-2026. Перший матч України проти Вірменії відбудеться 22 січня о 17:00.
Новини

Нігерія ліцензувала трьох операторів супутникового інтернету, включно з Amazon Leo

Нігерія дозволила Amazon Leo та двом іншим операторам розгорнути мережу супутникового інтернету у країні. Ліцензії видано строком на сім років.
Новини

Sony передає виробництво телевізорів Bravia китайській TCL

Sony виділяє телевізійний бізнес у спільне підприємство з китайською TCL. Японська корпорація отримає 49% акцій, TCL — 51%. Запуск у 2027 році.
Новини

Як українці споживають теле- та відеоконтент — дослідження lifecell

lifecell оприлюднив дані опитування про перегляд телебачення та відеоконтенту в Україні. Опитування 989 респондентів показало перехід від традицйного ТБ до онлайн-перегляду.
Новини

Netflix купить Warner Bros. за готівку

Netflix і Warner Bros. Discovery змінили умови угоди про придбання Warner Bros. Тепер транзакція відбудеться за готівку. Акціонери отримають $27,75 за акцію.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати