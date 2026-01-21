Sony передає виробництво телевізорів Bravia китайській TCL

Японська корпорація Sony виділяє підрозділ із виробництва телевізорів і домашніх аудіосистем в окрему структуру. Цей підрозділ стане спільним підприємством із китайською TCL Electronics Holdings — виробником електроніки й побутової техніки.

Угода передбачає розподіл акцій нового бізнесу у співвідношенні 51% для TCL і 49% для Sony. Хоч домовленість оголосили вже зараз, остаточні документи підпишуть у березні цього року. Спільне підприємство запрацює у квітні 2027 року.

- Реклама -

Новостворена компанія охопить увесь цикл операцій із телевізорами та домашніми аудіосистемами — від розробки й виробництва до світового збуту й логістики. Водночас продукція й надалі виходитиме під звичними торговими марками Sony і Bravia, які залишаться у власності японської сторони.

Реструктуризацію бізнесу Sony проводять на тлі серйозних змін у галузі. Як пише Nikkei, китайські виробники — зокрема TCL, Hisense і Xiaomi — активно розширюють присутність на світових ринках, використовуючи економію від масштабу й конкурентні витрати виробництва. Тож японські компанії, які раніше домінували у сегменті телевізорів, поступово згортають цей напрям діяльності.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Попередні приклади такої тенденції показали Hitachi та Panasonic, які або повністю припинили, або істотно скоротили випуск телевізорів. Фінансові показники телевізійного підрозділу Sony теж погіршилися — виручка за минулий рік впала на 10%.

Водночас сама японська корпорація переорієнтувала стратегію розвитку на інші напрями. Зараз Sony зосереджується на створенні відеоігор, кіновиробництві й розвитку музичних цифрових платформ.

Варто зазначити, що TCL минулого року опинилася у центрі судового скандалу у США. У грудні прокуратура Техасу подала позов проти п’ятьох найбільших виробників смарт-телевізорів, звинувативши Sony, Samsung, LG, Hisense і TCL у незаконному зборі та продажу персональних даних користувачів.