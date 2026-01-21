UARU

UARU

Нігерія ліцензувала трьох операторів супутникового інтернету, включно з Amazon Leo

НовиниСупутниковий зв'язок
Amazon Leo

Нігерійська комісія з питань зв’язку (NCC) надала комерційні ліцензії трьом операторам негеостаціонарних супутникових систем і відкрила національний ринок для конкуренції у сфері супутникового широкосмугового доступу. Про це повідомляє SatellitePro.

Серед компаній, які отримали семирічні дозволи, — супутниковий підрозділ Amazon Leo, що розробляє однойменну низькоорбітальну систему космічного інтернету. Відтак компанія стає прямим конкурентом Starlink від SpaceX, яка вже працює на нігерійському ринку.

Крім Amazon, ліцензії отримали ізраїльська NSLComm і німецька Satelio IoT Services. Семирічні дозволи мають забезпечити розширення доступу до широкосмугового зв’язку у віддалених регіонах, де наземна інфраструктура й досі обмежена, а також залучити міжнародні цифрові інвестиції в економіку країни.

За умовами ліцензії, Amazon Leo має право розгорнути угруповання з 3236 супутників Ka-діапазону протягом лютого 2026 — лютого 2033 року. Компанії дозволено надавати фіксований широкосмуговий доступ, мобільний супутниковий зв’язок, а також забезпечувати канали зв’язку для літаків і морських суден.

NSLComm отримала право на створення мережі BeetleSat-1 з 264 супутників. Водночас Satelio IoT Services розгортатиме супутникову систему Інтернету речей (Internet of Things, IoT), що налічуватиме 491 апарат. Усі три оператори зможуть почати надання послуг над територією Нігерії вже з 2026 року.

У NCC підкреслюють, що рішення про допуск міжнародних операторів відображає курс на модернізацію нормативної бази та залучення цифрових інвестицій у інфраструктуру країни.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
