UARU

UARU

MEGOGO отримав ексклюзивні права на трансляцію чемпіонату Європи з футзалу

Новини
MEGOGO покаже футзальне Євро-2026

Медіасервіс MEGOGO отримав ексклюзивні права на показ в Україні чемпіонату Європи з футзалу 2026 року. Матчі турніру показуватимуть на OTT-платформі й телеканалі «MEGOGO СПОРТ». Про це йдеться в пресрелізі медіасервісу.

Континентальну першість із міні-футболу проведуть з 21 січня до 7 лютого в трьох містах: Ризі (Латвія), Каунасі (Литва) й Любляні (Словенія). У турнірі візьмуть участь 16 найсильніших національних команд Європи, які визначать переможця у боротьбі за головний трофей.

- Реклама -

Усі матчі континентальної першості, окрім поєдинків збірної Білорусі, показуватимуть виключно на платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» і в усіх «MEGOPACK». Водночас частину ігор матиме змогу побачити широка аудиторія. Зокрема, більшість матчів української збірної й окремі поєдинки інших команд транслюватимуть безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 і кабельних мережах.

Україна розпочне виступ на турнірі матчем проти Вірменії 22 січня о 17:00 за київським часом. Поєдинок прокоментує Сергій Лукʼяненко, а за півгодини до початку гри стартує міні-студія за участю коментатора й Олега Шуста. Ексфутзаліст «Інтеркаса» нині працює тренером і виступатиме експертом під час трансляції.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Збірна України є одним із фаворитів майбутнього турніру. Команда Олександра Косенка провела бездоганну відбіркову кампанію до Євро-2026: шість перемог у шести матчах із загальним співвідношенням голів 37:5. Таке досягнення підтвердило високий клас українських футзалістів напередодні континентальної першості.

Найвищими досягненнями «синьо-жовтих» на європейських чемпіонатах залишаються срібні медалі 2001 і 2003 років. Водночас на останньому чемпіонаті світу-2024 національна збірна здобула історичну бронзу, розгромивши Францію (7:1) в поєдинку за третє місце.

Розклад трансляцій

Тур 1

21 січня

  • 17:00 – Хорватія – Франція – канали: MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ
  • 20:00 – Латвія – Грузія – MEGOGO Футбол 3

22 січня

  • 16:30 – Студія до матчу Вірменія – Україна – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ
  • 17:00 – Вірменія – Україна – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ
  • 20:00 – Литва – Чехія – MEGOGO Футбол 5

23 січня

- Реклама -
  • 21:30 – Словенія – Іспанія – MEGOGO Футбол 3 / MEGOGO СПОРТ

24 січня

  • 15:30 – Італія – Португалія – MEGOGO Футбол 1
  • 18:30 – Угорщина – Польща – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ
- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Нігерія ліцензувала трьох операторів супутникового інтернету, включно з Amazon Leo

Нігерія дозволила Amazon Leo та двом іншим операторам розгорнути мережу супутникового інтернету у країні. Ліцензії видано строком на сім років.
Новини

У лютому Ariane 6 вперше запустить відразу 32 супутники Amazon Leo

У лютому Ariane 64 вперше виведе на орбіту 32 супутники Amazon Leo. Місія відкриє серію з 18 запусків за контрактом 2022 року.
Новини

Sony передає виробництво телевізорів Bravia китайській TCL

Sony виділяє телевізійний бізнес у спільне підприємство з китайською TCL. Японська корпорація отримає 49% акцій, TCL — 51%. Запуск у 2027 році.
Новини

Як українці споживають теле- та відеоконтент — дослідження lifecell

lifecell оприлюднив дані опитування про перегляд телебачення та відеоконтенту в Україні. Опитування 989 респондентів показало перехід від традицйного ТБ до онлайн-перегляду.
Новини

Netflix купить Warner Bros. за готівку

Netflix і Warner Bros. Discovery змінили умови угоди про придбання Warner Bros. Тепер транзакція відбудеться за готівку. Акціонери отримають $27,75 за акцію.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати