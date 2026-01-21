Медіасервіс MEGOGO отримав ексклюзивні права на показ в Україні чемпіонату Європи з футзалу 2026 року. Матчі турніру показуватимуть на OTT-платформі й телеканалі «MEGOGO СПОРТ». Про це йдеться в пресрелізі медіасервісу.

Континентальну першість із міні-футболу проведуть з 21 січня до 7 лютого в трьох містах: Ризі (Латвія), Каунасі (Литва) й Любляні (Словенія). У турнірі візьмуть участь 16 найсильніших національних команд Європи, які визначать переможця у боротьбі за головний трофей.

Усі матчі континентальної першості, окрім поєдинків збірної Білорусі, показуватимуть виключно на платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» і в усіх «MEGOPACK». Водночас частину ігор матиме змогу побачити широка аудиторія. Зокрема, більшість матчів української збірної й окремі поєдинки інших команд транслюватимуть безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 і кабельних мережах.

Україна розпочне виступ на турнірі матчем проти Вірменії 22 січня о 17:00 за київським часом. Поєдинок прокоментує Сергій Лукʼяненко, а за півгодини до початку гри стартує міні-студія за участю коментатора й Олега Шуста. Ексфутзаліст «Інтеркаса» нині працює тренером і виступатиме експертом під час трансляції.

Збірна України є одним із фаворитів майбутнього турніру. Команда Олександра Косенка провела бездоганну відбіркову кампанію до Євро-2026: шість перемог у шести матчах із загальним співвідношенням голів 37:5. Таке досягнення підтвердило високий клас українських футзалістів напередодні континентальної першості.

Найвищими досягненнями «синьо-жовтих» на європейських чемпіонатах залишаються срібні медалі 2001 і 2003 років. Водночас на останньому чемпіонаті світу-2024 національна збірна здобула історичну бронзу, розгромивши Францію (7:1) в поєдинку за третє місце.

Розклад трансляцій

Тур 1

21 січня

17:00 – Хорватія – Франція – канали: MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ

20:00 – Латвія – Грузія – MEGOGO Футбол 3

22 січня

16:30 – Студія до матчу Вірменія – Україна – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ

17:00 – Вірменія – Україна – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ

20:00 – Литва – Чехія – MEGOGO Футбол 5

23 січня

21:30 – Словенія – Іспанія – MEGOGO Футбол 3 / MEGOGO СПОРТ

24 січня

15:30 – Італія – Португалія – MEGOGO Футбол 1

18:30 – Угорщина – Польща – MEGOGO Футбол 1 / MEGOGO СПОРТ