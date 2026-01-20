Як українці споживають теле- та відеоконтент — дослідження lifecell

Мобільний оператор lifecell оприлюднює результати дослідження споживання телевізійного та відеоконтенту серед користувачів медіасервісу lifecell TV і абонентів, які ним не користуються.

В опитуванні взяли участь 989 респондентів: 733 користувачі lifecell TV та 256 абонентів, які не користуються сервісом щонайменше три місяці, незалежно від наявності послуги в тарифі, та водночас можуть переглядати телеканали і фільми на інших платформах. Дослідження показало вподобання споживачів щодо типів і жанрів контенту, часу та регулярності перегляду, а також вікових особливостей аудиторії. Онлайн-опитування проводилося в листопаді 2025 року.

Телебачення

Серед користувачів lifecell TV переважна більшість — 93% — дивляться телеканали. Для порівняння, серед абонентів, які не користуються сервісом, таких 66%.

Старша аудиторія (35+) звертається до телебачення частіше, ніж молодша.

Щонайменше раз на тиждень телеканали переглядають 82% аудиторії lifecell TV та 53% абонентів, які не користуються сервісом. Щодо інтенсивності перегляду, 37% користувачів lifecell TV дивляться телебачення 4 години на день і більше, ще 53% — у середньому 2–3 години на день. Серед абонентів, які не користуються сервісом, 29% переглядають телеканали понад 4 години на день, а 53% — 2–3 години.

Перегляд телеканалів через інтернет на онлайн платформах (а не кабельного чи ефірного ТБ) став основним способом споживання контенту як для користувачів lifecell TV (60%), так і для тих, хто не користується сервісом (65%).

Серед жанрів телеканалів аудиторія lifecell TV найчастіше обирає канали з фільмами (80%), а також розважальні (41%), історичні (38%), науково-пізнавальні (38%), загальнонаціональні (35%), спортивні (34%), канали про тварин (33%), інформаційні та новинні (32%), телеканали про таємниці й загадки (32%), а також музичні (29%). Канали, присвячені військовій тематиці, обирають 13% опитаних. Респонденти могли обирати кілька каналів одночасно.

Вподобання за типами контенту

Фільми та серіали залишаються ключовим типом відеоконтенту для обох аудиторій: 93% користувачів lifecell TV та 92% тих, хто не користується сервісом, дивляться кіно або серіали. Регулярно (щонайменше раз на тиждень) їх переглядають 83% користувачів і 80% абонентів, які не користуються сервісом.

Найактивніше це роблять люди віком 26–45 років. Саме у віковій групі 26–45 років кожен четвертий респондент переглядає 7 і більше фільмів на тиждень. Також вищу залученість до перегляду фільмів і серіалів демонструють жінки.

Крім того, простежується чітка вікова залежність у перегляді серіалів: що молодше аудиторія, то більше серій на тиждень вона дивиться.

Серед найпопулярніших жанрів фільмів і серіалів користувачі lifecell TV назвали детективи (62%), комедії (60%), наукову фантастику (48%), пригоди (47%), історичні стрічки (42%), бойовики (40%) та трилери (38%).

lifecell TV у контексті дослідження: аудиторія та контент

Дослідження охоплювало користувачів медіасервісу lifecell TV — онлайн-телебачення та онлайн-кінотеатру, у межах якого доступний контент від провідних світових студій, зокрема Disney, Marvel Studios, Pixar, Paramount і 20th Century Fox.

Результати опитування показали, що серед абонентів, які наразі не користуються lifecell TV, 53% вказали доступну ціну як ключовий фактор для спроби сервісу. Для часткового подолання цього бар’єру lifecell TV пропонує тестовий перегляд для нових користувачів — перші два тижні за символічну плату. Сервіс доступний як у складі тарифів lifecell, так і для окремого підключення.