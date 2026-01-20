UARU

UARU

У Великій Британії Starlink тепер коштує дешевше за фіксований інтернет

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink
Фото: Starlink

Компанія SpaceX запровадила у Великій Британії тарифний план на супутниковий інтернет Starlink вартістю 35 фунтів стерлінгів щомісяця, тож ця послуга стала дешевшою за традиційний фіксований зв’язок провідних операторів країни. Про це повідомив співробітник SpaceX Діма Зенюк.

Нова ціна супутникового сервісу створює суттєву конкуренцію місцевим телекомунікаційним компаніям. Зокрема, британський оператор BT, який належить до найбільших інтернет-провайдерів країни, встановив вартість тарифу з аналогічними технічними характеристиками на рівні 40 фунтів стерлінгів щомісяця. Різниця в ціні сягає 5 фунтів стерлінгів на користь супутникового рішення від SpaceX.

Цінова політика Starlink у Великій Британії показує, що компанія активно конкурує з традиційними інтернет-провайдерами на розвинених ринках. Раніше супутниковий інтернет вважали дорожчою альтернативою фіксованому зв’язку, але новий тариф змінює це усталене уявлення.

Нагадаємо, що раніше «Київстар» повідомив про результати тестування послуги Starlink Direct to Cell в Україні. Від початку тестування в листопаді 2025 року сервісом скористалися понад 3 мільйони абонентів українського оператора, а через супутникову мережу відправили більш як 1,2 мільйона SMS-повідомлень.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
