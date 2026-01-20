Телеканали «Дім» та FREEДОМ стали доступні на нових міжнародних OTT-платформах

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало угоди з трьома міжнародними OTT-платформами. Завдяки цьому телеканали «Дім» та FREEДОМ суттєво розширили охоплення аудиторії. Про це йдеться у пресрелізі ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Першою платформою стала UVO Entertainment LLC, яка пропонує безплатний доступ до телеконтенту у США та Канаді. Глядачі Північної Америки тепер можуть дивитися українські канали на різних пристроях — зокрема, на телевізорах Android TV і Apple TV, смарт-телевізорах Samsung та LG, медіаплеєрах Roku і Amazon Fire TV. Доступ є також через мобільні застосунки для iOS і Android та у веб-браузерах. Платформа UVOtv працює за моделлю AVOD та об’єднує канали прямого ефіру з міжнародним контентом — усе безплатно.

Другим партнером став Tivizon — міжнародний OTT-сервіс, який пропонує безплатне телебачення у форматі прямого ефіру. На цій платформі доступний канал FREEДОМ. Tivizon об’єднує сотні телеканалів в одному інтерфейсі й не потребує реєстрації чи підписки. Користувачі можуть дивитися трансляції після встановлення застосунку на смарт-телевізори Samsung, LG і Roku TV, а також на медіапристрої Android TV, Fire TV та Apple TV.

Третьою платформою стала TVTeka, яка понад десять років пропонує доступ до прямих трансляцій у всьому світі. Платформа працює за передплатною моделлю й пропонує користувачам понад сто телеканалів. Сервіс дає змогу дивитися одночасно на кількох екранах, відкладати перегляд та використовувати інші функції. Трансляції доступні на смарт-телевізорах, комп’ютерах, смартфонах, планшетах і ТВ-приставках.

Повний перелік платформ і карта покриття доступні на офіційних сайтах телеканалів «Дім» та FREEДОМ.

Раніше канали FREEДОМ і «Дім» розпочали мовлення у мережі POST Group — найбільшого телекомунікаційного оператора Люксембургу.