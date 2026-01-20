UARU

Netflix купить Warner Bros. за готівку

Netflix може купити Warner Bros. Discovery

Стримінговий гігант Netflix і медіакорпорація Warner Bros. Discovery (WBD) внесли зміни в остаточну угоду про майбутнє придбання Warner Bros. Відтепер транзакція відбуватиметься за готівку, а не за попередньо узгодженою схемою. Про це йдеться в пресрелізі Netflix.

Нова структура угоди спрощує процес придбання й забезпечує більшу визначеність щодо вартості для власників цінних паперів WBD. Водночас вона прискорює процедуру голосування для акціонерів Warner Bros. Discovery.

Власники акцій WBD отримають $27,75 за кожен цінний папір. Ця сума залишається незмінною порівняно з попередньою структурою транзакції. Крім того, акціонери зможуть отримати акції Discovery Global після відокремлення цієї компанії від Warner Bros. Discovery.

Про перегляд умов придбання Warner Bros. стало відомо в середині січня 2026 року. Тоді Netflix розпочав обговорення купівлі студій і стримінгових активів WBD за готівковий розрахунок. Аналітики зазначали, що Netflix має достатні фінансові можливості для залучення додаткових позикових коштів, зберігаючи при цьому стабільний кредитний рейтинг компанії.

