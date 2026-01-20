Мобільний інтернет «Київстар» кращий за Vodafone та lifecell — дослідження nPerf

Французька компанія nPerf, яка спеціалізується на незалежному тестуванні якості інтернет-з’єднань, оприлюднила результати дослідження швидкості мобільного інтернету в Україні за 2025 рік. Згідно зі звітом, абоненти «Київстара» мали найкращу якість мобільного інтернету протягом минулого року.

Оператор переміг за кількома ключовими показниками водночас. «Київстар» показав найвищу швидкість завантаження — 40,85 Мбіт/с, що істотно перевищує результати конкурентів. Для порівняння: у Vodafone цей показник становив 32,82 Мбіт/с, а в lifecell — 30,92 Мбіт/с. Щодо швидкості вивантаження, «Київстар» також лідирує з результатом 14,45 Мбіт/с проти 13,95 Мбіт/с у Vodafone й 9,23 Мбіт/с в lifecell.

Окремо варто відзначити затримку (latency) — показник, критично важливий для онлайн-ігор й відеоконференцій. «Київстар» має найнижчу затримку — 40,77 мілісекунди, тоді як у lifecell цей параметр становив 42,86 мілісекунди, а у Vodafone — 44,80 мілісекунди. Менша затримка означає швидшу реакцію мережі на запити користувача.

Комплексний показник якості nPerf Score, що враховує швидкість, затримку й якість користувацького досвіду, також підтвердив лідерство «Київстара». Оператор набрав 67 244 бали, випередивши Vodafone з 63 281 балом і lifecell із 60 834 балами.

За якістю стримінгу «Київстар» розділив першість із Vodafone, показавши результат 75,59%. Це означає, що три чверті користувачів можуть без перешкод переглядати відеоконтент у високій якості. У категорії веб-перегляду троє операторів показали практично однакові результати в діапазоні 58–59%, що свідчить про рівномірно високу якість базових інтернет-послуг.

Особливо вражає динаміка розвитку «Київстара» — оператор поліпшив свої показники на 13,3% порівняно з попереднім періодом. Це найбільше зростання серед усіх учасників ринку. Водночас усі троє операторів поліпшили показники, що демонструє загальний прогрес галузі телекомунікацій в Україні.

У сегменті 4G-мереж «Київстар» також утримав лідерські позиції. Швидкість завантаження в мережах четвертого покоління сягнула 43,43 Мбіт/с, вивантаження — 15,37 Мбіт/с, а затримка становила 40,20 мілісекунди. Загальний бал для 4G-з’єднань становив 68 982 пункти.

Дослідження nPerf ґрунтується на даних понад 36 тисяч тестів, які користувачі провели через мобільні застосунки для Android й iOS протягом усього 2025 року. Методологія передбачає вимірювання реального досвіду користувачів у різних умовах, зокрема в години пікового навантаження (з 18:00 до 23:00) і в звичайний час. Статистична точність становить 1,5% для абсолютних значень і 1 відсотковий пункт для процентних показників.

Результати тестування засвідчують стабільне зростання якості мобільного зв’язку в Україні попри складні умови. Користувачі отримують доступ до швидших з’єднань, що особливо важливо для відеоконференцій, стримінгу й інших сервісів, які потребують високої пропускної здатності мережі.

Варто зазначити, що в галузі фіксованого широкосмугового інтернету лідерство належить іншому оператору. За результатами дослідження фіксованого інтернету в 2025 році, Vodafone показав найкращу швидкість стаціонарного інтернету — 200,5 Мбіт/с порівняно зі 109,0 Мбіт/с у «Київстара».