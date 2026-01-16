Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), продовжила «Київстару» дозвіл тестувати технологію Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 року. Про це йдеться в ухваленому регулятором рішенні.

Тестування проходитиме на всій території України. Водночас регулятор установив низку обмежень — технологію не можна використовувати в прикордонній зоні, на територіях активних бойових дій та в тимчасово окупованих районах. НКЕК також зобов’язала оператора дотримуватись визначених частотних смуг, забезпечити територіальний відступ від державних кордонів із суміжними країнами й не створювати радіозавад іншим користувачам радіочастотного спектра.

Starlink Direct to Cell дає змогу абонентам надсилати один одному текстові повідомлення навіть коли немає традиційного мобільного покриття. Єдина умова — пряма видимість неба для зв’язку зі супутниками. У листопаді 2025 року «Київстар» відкрив доступ до сервісу для всіх клієнтів, чиї смартфони підтримують стандарт 4G (LTE). Наразі сервіс працює виключно в режимі надсилання текстових повідомлень.

Згодом оператор планує розширити можливості послуги. Зокрема, з’являться голосові виклики та мобільний інтернет через супутникову мережу Starlink Direct to Cell.

Нагадаємо, з початку тестування технології в листопаді 2025 року нею скористалися понад 3 мільйони клієнтів «Київстар». За цей час абоненти оператора надіслали понад 1,2 мільйона SMS-повідомлень через супутникову мережу.