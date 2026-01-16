UARU

UARU

Регулятор дозволив «Київстару» тестувати Starlink Direct to Cell до квітня 2026 року

НовиниСупутниковий зв'язок
Київстар тестує Starlink Direct to Cell
Фото: Київстар

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), продовжила «Київстару» дозвіл тестувати технологію Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 року. Про це йдеться в ухваленому регулятором рішенні.

Тестування проходитиме на всій території України. Водночас регулятор установив низку обмежень — технологію не можна використовувати в прикордонній зоні, на територіях активних бойових дій та в тимчасово окупованих районах. НКЕК також зобов’язала оператора дотримуватись визначених частотних смуг, забезпечити територіальний відступ від державних кордонів із суміжними країнами й не створювати радіозавад іншим користувачам радіочастотного спектра.

- Реклама -

Starlink Direct to Cell дає змогу абонентам надсилати один одному текстові повідомлення навіть коли немає традиційного мобільного покриття. Єдина умова — пряма видимість неба для зв’язку зі супутниками. У листопаді 2025 року «Київстар» відкрив доступ до сервісу для всіх клієнтів, чиї смартфони підтримують стандарт 4G (LTE). Наразі сервіс працює виключно в режимі надсилання текстових повідомлень.

Згодом оператор планує розширити можливості послуги. Зокрема, з’являться голосові виклики та мобільний інтернет через супутникову мережу Starlink Direct to Cell.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, з початку тестування технології в листопаді 2025 року нею скористалися понад 3 мільйони клієнтів «Київстар». За цей час абоненти оператора надіслали понад 1,2 мільйона SMS-повідомлень через супутникову мережу.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Понад 3 мільйони абонентів «Київстар» скористалися послугою Starlink Direct to Cell

Технологією Starlink Direct to Cell від «Київстар» скористалися понад 3 млн абонентів. Через супутники вже надіслано понад 1,2 млн SMS.
Новини

Netflix збирається купити Warner Bros. Discovery за готівку

Netflix планує виплатити готівкою за Warner Bros. Discovery замість акцій, щоб прискорити завершення угоди вартістю майже $83 млрд.
Новини

Іван Букрєєв став генеральним директором Нового каналу

Новий канал очолив Іван Букрєєв — медіаменеджер із понад 20-річним досвідом. Ірина Ваховська, яка останні півтора року виконувала ці обов'язки, стала програмним директором Нового.
Новини

239 скарг на мобільний зв’язок: НКЕК оприлюднила статистику за грудень 2025 року

У грудні 2025 року НКЕК розглянула 531 звернення. Майже половина скарг стосувалася мобільного зв'язку. Київ лідирує за кількістю звернень.
Новини

ДП «Дія» стане акціонерним товариством: що це означає

ГП «Дія» реорганизуют в акционерное общество. Минцифры уверяет: для пользователей сервиса ничего не изменится, государство сохранит контроль над приложением и порталом.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати