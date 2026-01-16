UARU

UARU

Понад 3 мільйони абонентів «Київстар» скористалися послугою Starlink Direct to Cell

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink Direct to Cell від Київстар

Технологією супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell скористалися вже понад 3 мільйони клієнтів «Київстар» з початку тестування в листопаді 2025 року. За цей час абоненти оператора надіслали понад 1,2 мільйона SMS-повідомлень через супутникову мережу. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

«Масштабне використання супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell підтверджує обґрунтованість наших стратегічних інвестицій у цю технологію, яка забезпечує прямий зв’язок для жителів України», — зазначив Олександр Комаров, генеральний директор «Київстар». За його словами, технологія доповнює можливості наземної мережі оператора й забезпечує необхідний зв’язок тоді, коли традиційні засоби комунікації недоступні.

- Реклама -

Користувачі «Київстар» можуть безплатно тестувати технологію супутникового зв’язку на власних SIM-картах у межах чинних тарифних планів. Наразі після підключення до мережі Kyivstar | SpaceX клієнтам доступне лише надсилання SMS-повідомлень. Водночас компанія планує розширити функціонал сервісу, згодом додавши послугу передачі даних. Технологія працює на відкритих просторах за умови прямої видимості неба.

Послугою користуються абоненти по всій Україні. П’ятірка міст-лідерів за кількістю користувачів змінилася порівняно з попереднім звітом, оприлюдненим у грудні 2025-го. Зараз до неї входять Київ, Львів, Вінниця, Хмельницький і Дніпро. Відтак Дніпро витіснив Тернопіль з п’ятірки. Водночас найактивніше SMS надсилають абоненти на підконтрольних територіях півдня й сходу України, що показує критичну важливість супутникового зв’язку саме для цих регіонів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, для подальшого розширення доступності послуги «Київстар» також забезпечив підтримку пристроїв iPhone: смартфони під управлінням iOS 26.2 або новішої версії автоматично виявляють мережу Kyivstar | SpaceX і підключаються до неї, коли втрачається наземний сигнал.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Netflix збирається купити Warner Bros. Discovery за готівку

Netflix планує виплатити готівкою за Warner Bros. Discovery замість акцій, щоб прискорити завершення угоди вартістю майже $83 млрд.
Новини

Іван Букрєєв став генеральним директором Нового каналу

Новий канал очолив Іван Букрєєв — медіаменеджер із понад 20-річним досвідом. Ірина Ваховська, яка останні півтора року виконувала ці обов'язки, стала програмним директором Нового.
Новини

239 скарг на мобільний зв’язок: НКЕК оприлюднила статистику за грудень 2025 року

У грудні 2025 року НКЕК розглянула 531 звернення. Майже половина скарг стосувалася мобільного зв'язку. Київ лідирує за кількістю звернень.
Новини

ДП «Дія» стане акціонерним товариством: що це означає

ГП «Дія» реорганизуют в акционерное общество. Минцифры уверяет: для пользователей сервиса ничего не изменится, государство сохранит контроль над приложением и порталом.
Новини

АМКУ розпочав розгляд повторної заявки «Київстар» на придбання GigaCloud

АМКУ розпочав розгляд повторної заявки «Київстар» на купівлю 80% хмарного провайдера GigaCloud. Перша заявка була відхилена у жовтні 2025 року.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати