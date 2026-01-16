Понад 3 мільйони абонентів «Київстар» скористалися послугою Starlink Direct to Cell

Технологією супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell скористалися вже понад 3 мільйони клієнтів «Київстар» з початку тестування в листопаді 2025 року. За цей час абоненти оператора надіслали понад 1,2 мільйона SMS-повідомлень через супутникову мережу. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

«Масштабне використання супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell підтверджує обґрунтованість наших стратегічних інвестицій у цю технологію, яка забезпечує прямий зв’язок для жителів України», — зазначив Олександр Комаров, генеральний директор «Київстар». За його словами, технологія доповнює можливості наземної мережі оператора й забезпечує необхідний зв’язок тоді, коли традиційні засоби комунікації недоступні.

Користувачі «Київстар» можуть безплатно тестувати технологію супутникового зв’язку на власних SIM-картах у межах чинних тарифних планів. Наразі після підключення до мережі Kyivstar | SpaceX клієнтам доступне лише надсилання SMS-повідомлень. Водночас компанія планує розширити функціонал сервісу, згодом додавши послугу передачі даних. Технологія працює на відкритих просторах за умови прямої видимості неба.

Послугою користуються абоненти по всій Україні. П’ятірка міст-лідерів за кількістю користувачів змінилася порівняно з попереднім звітом, оприлюдненим у грудні 2025-го. Зараз до неї входять Київ, Львів, Вінниця, Хмельницький і Дніпро. Відтак Дніпро витіснив Тернопіль з п’ятірки. Водночас найактивніше SMS надсилають абоненти на підконтрольних територіях півдня й сходу України, що показує критичну важливість супутникового зв’язку саме для цих регіонів.

Нагадаємо, для подальшого розширення доступності послуги «Київстар» також забезпечив підтримку пристроїв iPhone: смартфони під управлінням iOS 26.2 або новішої версії автоматично виявляють мережу Kyivstar | SpaceX і підключаються до неї, коли втрачається наземний сигнал.