Netflix збирається купити Warner Bros. Discovery за готівку

Стримінговий гігант Netflix планує змінити умови угоди про купівлю Warner Bros. Discovery (WBD) вартістю майже $83 млрд — зробити її повністю готівковою. Така зміна є відповіддю на конкурентну пропозицію Paramount і спробою прискорити завершення угоди. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на обізнані джерела.

Зміна структури угоди дасть змогу запропонувати акціонерам WBD швидший і простіший варіант транзакції. Втім, джерела застерігають: оновлені параметри угоди все ще обговорюють, тож остаточні умови можуть змінитися.

Ринок відреагував на потенційні зміни позитивно. Зокрема, акції WBD зросли на 1,6% після того, як Bloomberg News повідомив про можливий перегляд умов угоди. Цей приріст свідчить, що інвестори схвалили такий крок. При цьому ані Netflix, ані Warner Bros. Discovery не дали офіційних коментарів про це, а Paramount узагалі відмовилася від будь-яких заяв.

Початкову угоду Netflix узгодили на початку грудня минулого року. Вона оцінювала студійні й стримінгові активи WBD у $27,75 за акцію. Загальна вартість підприємства становила $82,7 млрд, причому $4,50 за акцію мали виплатити акціями Netflix.

Ситуація ускладнилася майже одразу після оголошення угоди. Paramount подав власну пропозицію на $108,4 млрд — придбати всю WBD разом із кабельним телевізійним підрозділом. Компанія звернулася безпосередньо до акціонерів і здобула певну підтримку ідеї повернути WBD до переговорів. Втім цю пропозиію було відхилено.

Тим часом великі інвестори посилюють тиск на Warner Bros. Discovery. Наприклад, Pentwater Capital Management, сьомий за величиною акціонер WBD, минулого тижня пригрозив проголосувати проти угоди з Netflix. Інвестиційна компанія вимагає, щоб WBD відновила діалог із Paramount, якщо той поліпшить свою пропозицію.

Paramount, своєю чергою, посилює тиск юридичними засобами. Компанія заявила, що введе своїх представників до ради директорів Warner Bros. Discovery, а також подала позов — вимагає надати додаткову інформацію про те, як ухвалювали рішення. Paramount хоче з’ясувати, чому WBD вважає пропозицію Netflix вигіднішою.