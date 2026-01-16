Netflix отримав ексклюзивні права на показ фільмів Sony Pictures

Стрімінговий сервіс Netflix і кіностудія Sony Pictures Entertainment (SPE) уклали масштабну багаторічну угоду, що дає платформі ексклюзивні права на показ повнометражних фільмів студії після кінотеатрального прокату. Про це повідомляє пресслужба Netflix.

Згідно з умовами домовленості Pay-1, Netflix стає першою й єдиною стрімінговою платформою для показу кінокартин SPE впродовж 18 місяців після завершення кінотеатрального прокату та релізу на платформах відео на вимогу. Після закінчення 18-місячного періоду ексклюзивності на Netflix фільми стануть доступними також на Disney.

Реалізацію угоди розпочнуть наприкінці цього року на окремих територіях, а діятиме вона з 2027 по 2032 рік. Водночас повне глобальне впровадження нового формату дистрибуції заплановане на 2029 рік. За неофіційними даними Bloomberg, вартість угоди оцінюють приблизно в $7 мільярдів. Офіційних фінансових деталей сторони не розголошують.

Ця домовленість значно розширює вже наявне партнерство компаній. Наразі Netflix має права на трансляцію фільмів Sony в США, Німеччині й країнах Південно-Східної Азії з 2021 року. Нова угода перетворює це співробітництво на глобальне.

За досягнутими домовленостями Netflix ліцензуватиме як нові кінотеатральні релізи SPE, так і окремі фільми з бібліотеки студії. Серед картин, які стануть доступними на платформі, — «Людина-павук: По той бік Всесвіту», «Веном: Останній танець» та інші.

Для Sony угода гарантує стабільний канал дистрибуції контенту на глобальному ринку. Своєю чергою Netflix забезпечує собі регулярне надходження високобюджетного ліцензійного контенту. Це особливо актуально з огляду на плани компанії щодо можливого придбання активів Warner Bros. Discovery за майже $83 мільярди.