UARU

UARU

Netflix отримав ексклюзивні права на показ фільмів Sony Pictures

НовиниСтримінгові сервісиКіно
Netflix та Sony Pictures

Стрімінговий сервіс Netflix і кіностудія Sony Pictures Entertainment (SPE) уклали масштабну багаторічну угоду, що дає платформі ексклюзивні права на показ повнометражних фільмів студії після кінотеатрального прокату. Про це повідомляє пресслужба Netflix.

Згідно з умовами домовленості Pay-1, Netflix стає першою й єдиною стрімінговою платформою для показу кінокартин SPE впродовж 18 місяців після завершення кінотеатрального прокату та релізу на платформах відео на вимогу. Після закінчення 18-місячного періоду ексклюзивності на Netflix фільми стануть доступними також на Disney.

- Реклама -

Реалізацію угоди розпочнуть наприкінці цього року на окремих територіях, а діятиме вона з 2027 по 2032 рік. Водночас повне глобальне впровадження нового формату дистрибуції заплановане на 2029 рік. За неофіційними даними Bloomberg, вартість угоди оцінюють приблизно в $7 мільярдів. Офіційних фінансових деталей сторони не розголошують.

Ця домовленість значно розширює вже наявне партнерство компаній. Наразі Netflix має права на трансляцію фільмів Sony в США, Німеччині й країнах Південно-Східної Азії з 2021 року. Нова угода перетворює це співробітництво на глобальне.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

За досягнутими домовленостями Netflix ліцензуватиме як нові кінотеатральні релізи SPE, так і окремі фільми з бібліотеки студії. Серед картин, які стануть доступними на платформі, — «Людина-павук: По той бік Всесвіту», «Веном: Останній танець» та інші.

Для Sony угода гарантує стабільний канал дистрибуції контенту на глобальному ринку. Своєю чергою Netflix забезпечує собі регулярне надходження високобюджетного ліцензійного контенту. Це особливо актуально з огляду на плани компанії щодо можливого придбання активів Warner Bros. Discovery за майже $83 мільярди.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Регулятор дозволив «Київстару» тестувати Starlink Direct to Cell до квітня 2026 року

НКЕК дозволила «Київстару» тестувати супутниковий зв'язок Starlink до квітня 2026-го. Послугою вже скористалися 3 мільйони абонентів.
Новини

Понад 3 мільйони абонентів «Київстар» скористалися послугою Starlink Direct to Cell

Технологією Starlink Direct to Cell від «Київстар» скористалися понад 3 млн абонентів. Через супутники вже надіслано понад 1,2 млн SMS.
Новини

Netflix збирається купити Warner Bros. Discovery за готівку

Netflix планує виплатити готівкою за Warner Bros. Discovery замість акцій, щоб прискорити завершення угоди вартістю майже $83 млрд.
Новини

Іван Букрєєв став генеральним директором Нового каналу

Новий канал очолив Іван Букрєєв — медіаменеджер із понад 20-річним досвідом. Ірина Ваховська, яка останні півтора року виконувала ці обов'язки, стала програмним директором Нового.
Новини

239 скарг на мобільний зв’язок: НКЕК оприлюднила статистику за грудень 2025 року

У грудні 2025 року НКЕК розглянула 531 звернення. Майже половина скарг стосувалася мобільного зв'язку. Київ лідирує за кількістю звернень.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати